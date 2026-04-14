Prevoznici još uvijek čekaju odgovor Grada dok Stanivuković na svoju ruku nudi "rješenja"

U Banjaluci proteklih dana od povećanja cijene goriva građani se susreću sa novim/starim problemom – cijenom gradskog prevoza. Da li će se povećati cijena gradske karte ili će se redukovati polasci, još uvijek je neizvjesno s obzirom da gradonačelnik Draško Stanivuković obećava rješenja, a o kojima prevoznici nisu ni informisani.

U dopisu upućenom Gradu, prevoznici su naveli da im je poslovanje ozbiljno ugroženo konstantnim rastom troškova i to još od prethodne godine, tačnije, novembra mjeseca, a što je nastavljeno povećanjem plata od prvog januara ove godine, a zbog dugova za tekuće i stare obaveze, prevoznici su se morali kreditno zadužiti pa sada dodatno trpe i kamatu, a što nam je potvrdio direktor "Autoprevoza“ Dejan Mijić.

Na pitanje o obećanju gradonačelnika Draška Stanivukovića da će Grad na sebe preuzeti poskupljenje i riješiti problem bar tokom naredih mjesec, dva dana, direktor Autoprevoza je kazao da nema nikakve informacije te da s druge strane Grad nikada nije odgovorio na dopis koji su poslali.

"Mi smo tražili sastanak, nismo dobili nikakav odgovor niti smo dobili sastanak, tako da stvarno ne znam šta je rekao gradonačelnik. Uslovi za poskupljenje su se stekli u novembru i od tada trpimo štetu zato što niko nije razmatrao to poskupljenje. Postoje dugovi za tekuće i stare obaveze, a zbog kojih mi trpimo štetu i zbog kojih smo se morali kreditno zadužiti pa sada dodatno trpimo i kamatu. U međuvremenu je došlo do značajnog povećanja plata od 1. januara i isto tako je došlo do povećanja svih cijena, a onda je koluminacija bila sa ovim nenormalnim povećanjem cijene nafte", kazao je Mijić te dodao da pored povećanja cijene dolaze u situaciju gdje je potrebno izvršiti određene interventne mjere da bi se pomoglo u ovoj razlici u cijeni.

"Mi smo zahtjev za poskuljenje podnijeli zbog rasta cijena u novembru mjesecu, nakon toga je došlo do povećanja plata i rast cijene nije imao nikakve veze sa ovim novim poskupljenjem, nego je ovo novi momenat, koji je trebao da dovede do još većeg. Nisam učestvovao ni u kakvim razgovorima, niti nam je zvanično odgovoreno na dopis, koji smo poslali", zaključuje direktor "Autoprevoza“ Dejan Mijić.