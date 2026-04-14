Lauš pod lupom: Bahata vožnja i loša infrastruktura ugrožavaju pješake

Autor:ATV
Bezbjednost u naselju Lauš pod lupom je policije nakon što su mještani upozorili na učestale saobraćajne nesreće i bahatu vožnju u Karađorđevoj ulici, gdje je u proteklih godinu dana evidentirano čak 135 nesreća i skoro 1.900 kazni zbog nepropisnog parkiranja.
In the Lauš neighborhood of Banja Luka, on Karađorđeva Street, 135 traffic accidents and nearly 1,900 fines for improper parking were recorded in the past year.
Mještani upozoravaju na bahatu i brzu vožnju, kao i na nebezbjedne pješačke prelaze, posebno u blizini Osnovne škole „Sveti Sava“.
Iz Policijske uprave Banjaluka navode da su već preduzete mjere s ciljem poboljšanja bezbjednosti i najavljuju pojačane kontrole na terenu.
Predstavnici mjesne zajednice ističu da su potrebni usporivači brzine i bolje označavanje saobraćajne infrastrukture.
Građani takođe ukazuju na loše stanje trotoara, udarne rupe i druge infrastrukturne probleme koji dodatno ugrožavaju bezbjednost.
Mještani već duže vrijeme ukazuju na problem bahatih i pijanih vozača, loše označene pješačke prelaze i nebezbjedne trotoare, posebno u Karađorđevoj ulici i u blizini Osnovne škole "Sveti Sava". Zbog toga su tražili više policijskih patrola, radare i postavljanje usporivača brzine.
Iz Policijske uprave Banjaluka rekli su za "Glas Srpske" da su zaprimili dopis građana naselja Lauš.
"U skladu sa tim preduzimamo sve neophodne mjere i radnje s ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja i smanjenja broja saobraćajnih nesreća", poručili su oni.
Prema njihovim riječima o sadržaju i zahtjevima iz dopisa obaviješteno je nadležno odjeljenje grada Banjaluka.
"Policijski službenici će u skladu sa mogućnostima i u narednom periodu obilaziti Karađorđevu ulicu i preduzimati preventivne i represivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem bezbjednog i neometanog odvijanja saobraćaja za sve učesnike", naglasili su oni.
Prema njihovim riječima, uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je u ovoj ulici evidentirano 135 saobraćajnih nesreća u proteklih godinu dana.
"U istom periodu zbog nepropisnog parkiranja sankcionisan je 1.881 vozač", istakli su iz policije.
Predsjednica Savjeta mjesne zajednice Lauš 1 Milana Mišić potvrdila je za "Glas" da je broj nesreća svakako zastrašujući podatak.
"Zapazila sam da nadležni iz policije preduzimaju mjere i pohvalno je što su počeli sa tim aktivnostima. Znam da su sankcionisani brojni vozači zbog parkiranja na trotoaru, a mislim da je bila akcija i prethodnih dana", kazala je ona.
Mišićeva dodaje da nije informisana o kontroli brzine u ovoj ulici posljednjih dana, ali da to ne znači da je nije bilo.
"Nadam se da će doći do smanjenja saobraćajnih nesreća, jer većinu prouzrokuje brza vožnja i konzumiranje alkohola. Ono što možemo u ime mjesne zajednice je da tražimo postavljanje ležećeg policajca kod škole, jer je prilično oštećen, a ni pješački prelazi nisu dobro iscrtani i označeni", istakla je Milana Mišić.
Podsjećamo da su se mještani Lauša žalili i na lošu infrastrukturu, udarne rupe, neuređene trotoare i divlje deponije, uz utisak da nadležni nedovoljno reaguju.
Mještani naselja Lauš su u pismu medijima nedavno naveli da učenici Osnovne škole "Sveti Sava" jedino bezbjedno mogu da pređu ulicu na mjestu gdje su usporivači brzine kod škole.
"Kada krenemo u pravcu "Kožare" to je praktično nemoguće. Kod servisa "Kranjec" na pješačkom prelazu često budu nesreće. Nemoguće je preći pješački prelaz prije skretanja u ulicu Bose Živković, jer se vozi preko ograničenja, a isto je i na prelazu kod marketa "Hermes". Od "Kožare" pa do ASC-a lutrija je da nekoga ne pokupi automobil", naveli su građani u pismu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
