Lauš pod lupom: Bahata vožnja i loša infrastruktura ugrožavaju pješake

Autor:

ATV
14.04.2026 07:48

Саобраћајни колапс на Лаушу. Аутобус и два аута се једва мимоилазе.
Bezbjednost u naselju Lauš pod lupom je policije nakon što su mještani upozorili na učestale saobraćajne nesreće i bahatu vožnju u Karađorđevoj ulici, gdje je u proteklih godinu dana evidentirano čak 135 nesreća i skoro 1.900 kazni zbog nepropisnog parkiranja.

Mještani upozoravaju na bahatu i brzu vožnju, kao i na nebezbjedne pješačke prelaze, posebno u blizini Osnovne škole „Sveti Sava“.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da su već preduzete mjere s ciljem poboljšanja bezbjednosti i najavljuju pojačane kontrole na terenu.

Predstavnici mjesne zajednice ističu da su potrebni usporivači brzine i bolje označavanje saobraćajne infrastrukture.

Građani takođe ukazuju na loše stanje trotoara, udarne rupe i druge infrastrukturne probleme koji dodatno ugrožavaju bezbjednost.

Mještani već duže vrijeme ukazuju na problem bahatih i pijanih vozača, loše označene pješačke prelaze i nebezbjedne trotoare, posebno u Karađorđevoj ulici i u blizini Osnovne škole "Sveti Sava". Zbog toga su tražili više policijskih patrola, radare i postavljanje usporivača brzine.

Iz Policijske uprave Banjaluka rekli su za "Glas Srpske" da su zaprimili dopis građana naselja Lauš.

"U skladu sa tim preduzimamo sve neophodne mjere i radnje s ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja i smanjenja broja saobraćajnih nesreća", poručili su oni.

Prema njihovim riječima o sadržaju i zahtjevima iz dopisa obaviješteno je nadležno odjeljenje grada Banjaluka.

"Policijski službenici će u skladu sa mogućnostima i u narednom periodu obilaziti Karađorđevu ulicu i preduzimati preventivne i represivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem bezbjednog i neometanog odvijanja saobraćaja za sve učesnike", naglasili su oni.

Prema njihovim riječima, uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je u ovoj ulici evidentirano 135 saobraćajnih nesreća u proteklih godinu dana.

"U istom periodu zbog nepropisnog parkiranja sankcionisan je 1.881 vozač", istakli su iz policije.

Predsjednica Savjeta mjesne zajednice Lauš 1 Milana Mišić potvrdila je za "Glas" da je broj nesreća svakako zastrašujući podatak.

"Zapazila sam da nadležni iz policije preduzimaju mjere i pohvalno je što su počeli sa tim aktivnostima. Znam da su sankcionisani brojni vozači zbog parkiranja na trotoaru, a mislim da je bila akcija i prethodnih dana", kazala je ona.

Mišićeva dodaje da nije informisana o kontroli brzine u ovoj ulici posljednjih dana, ali da to ne znači da je nije bilo.

"Nadam se da će doći do smanjenja saobraćajnih nesreća, jer većinu prouzrokuje brza vožnja i konzumiranje alkohola. Ono što možemo u ime mjesne zajednice je da tražimo postavljanje ležećeg policajca kod škole, jer je prilično oštećen, a ni pješački prelazi nisu dobro iscrtani i označeni", istakla je Milana Mišić.

Podsjećamo da su se mještani Lauša žalili i na lošu infrastrukturu, udarne rupe, neuređene trotoare i divlje deponije, uz utisak da nadležni nedovoljno reaguju.

Mještani

Mještani naselja Lauš su u pismu medijima nedavno naveli da učenici Osnovne škole "Sveti Sava" jedino bezbjedno mogu da pređu ulicu na mjestu gdje su usporivači brzine kod škole.

"Kada krenemo u pravcu "Kožare" to je praktično nemoguće. Kod servisa "Kranjec" na pješačkom prelazu često budu nesreće. Nemoguće je preći pješački prelaz prije skretanja u ulicu Bose Živković, jer se vozi preko ograničenja, a isto je i na prelazu kod marketa "Hermes". Od "Kožare" pa do ASC-a lutrija je da nekoga ne pokupi automobil", naveli su građani u pismu.

