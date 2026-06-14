Kojić Ustavnom sudu BiH: Okanite se politike i bavite se pravom

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je da Ustavni sud BiH treba da se okane politike i bavi pravom jer su izmjene Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit jednostavno pravno pitanje koje bi mogli odlučiti studenti prava prve godine.

Kojić je rekao da krnjem Ustavnom sudu BiH nisu kompleksni samo otimanje nadležnosti Republici Srpskoj i njegovo neustavno ponašanje, ali jeste ocjena ustavnosti odredaba Krivičnog zakona BiH koje je Šmit nametnuo.

"Izmjene Krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit jednostavno su pravno pitanje koje bi mogli odlučiti studenti prava prve godine, jer je potpuno jasno da on nema nadležnost za donošenje zakona i da je za to jedina nadležna Parlamentarna skupština", rekao je Kojić Srni.

On je konstatovao da je potpuno jasno da je krnji Ustavni sud BiH bio i ostao produžena ruka bošnjačke politike sa ciljem stvaranja unitarne BiH, satanizacije srpskog naroda i ukidanja Republike Srpske.

"Gospodo sudije, skupite snage i ponašajte se u okvirima Ustava i zakona, poništite neustavnu odredbu krivičnog zakona i dajte nadu ovom narodu da postoji pravda, dajte nadu u vladavinu prava, okanite se politike, bavite se pravom", poručio je Kojić.

Iz Ustavnog suda BiH Srni je rečeno da je ocjena ustavnosti odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit za krnji Ustavni sud BiH kompleksan posao, pa je to razlog što ni nakon pola godine nema odluke.

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u decembru prošle godine podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Prema odredbama Krivičnog zakona BiH, neizvršavanje odluka "visokog predstavnika" dovelo je do presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.