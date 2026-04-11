Studenti oduševili Banjaluku velikim srcem

Studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci zajedno sa profesoricom Malinom Čvoro pokazali su veliko srce, te znanje koje imaju odlučili su neskromno podijeliti i pomoći samohranoj majci dvoje djece.

Priču o njihovom humanom podvigu objavila je Vesna Radujković, žena koja stoji iza Humanitarnog udruženja "Preslica" iz Prnjavora, a koja je svaki trenutak svog slobodnog vremena posvetila humanitarnom radu.

Kako je navela, studenti su zajedno sa profesoricom Čvoro posjetili samohranu majku u jednom selu pored Prijedora.

"Profesorica Čvoro i njene kolege sa AGGF-a u Banjaluci su poslije mog kontakta sa njima doveli svoje studente treće godine arhitekture na teren da urade snimak, premjere i ocjenu postojećeg stanja kuće jedne samohrane majke za dalji projekat. U tom malom selu daleko od amfiteatara fakulteta se desila lekcija koju nijedna knjiga ne može prenijeti. Zajedno su premjerili staru kuću, ali ne kao običan građevinski zadatak nego kao temelj novog života za dvoje djece i njihovu majku koji žive u uslovima kakve niko ne bi trebao da ima", navela je Radujkovićeva.

Kako je dodala, ti mladi ljudi nisu učili samo kako se crta i projektuje, već su učili kako se pomaže, kako se pruža ruka, kako se gradi nada tamo gdje je skoro nestala, prenose "Nezavisne novine".

"I kao da to nije bilo dovoljno veliko, oni su skupili novac. Skupili su 600 KM i kupili poklon bonove u sportskoj radnji za tu djecu", istakla je ona.

Radujkovićeva se zahvalila profesorici Malini i njenim kolegama što od studenata prave ljude i što ih uče da znanje vrijedi samo onoliko koliko ga dijelimo sa drugima.