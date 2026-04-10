Vazdušni koridori Banjaluke pod pritiskom urbanizacije

Gusta izgradnja i visoki objekti nisu samo estetski problem. Oni direktno utiču na stvaranje takozvanih "vrelih ostrva“.

Zbog blokiranja prirodnog strujanja vjetrova, ljetne vreline postaju nepodnošljive, jer gusto izgrađeni objekti onemogućavaju prirodno hlađenje životnog prostora.

Košarka Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

"Ne samo raspoređenost i orijentisanost velikih objekata i blokova, već je jako važna i njihova visina u zavisnosti od lokacije gđe su smješteni. Kad stavite sve u negativan kontekst nebrige, dobijate situaciju koju mi imamo. Dobijamo vrela ostrva u kojima imamo pregrijavanje do te mjere da ne možemo da ohladimo zgrade", objašnjava za ATV Petar Gvero, šef Katedre za termodinamiku na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Iako se porast temperature bilježi čak i na planinama, vrelina je najosjetnija u gradskom jezgru. Bez adekvatnog planiranja o kojem struka govori, beton i asfalt postaju akumulatori toplote.

"Imamo porast koji je čak i veći od porasta na globalnom nivou, a to se najviše osjeća upravo u gradskim zonama gdje zbog veće količine betona i asfalta u ljetnim mjesecima dolazi do stvaranja tzv. ostrva toplog vazduha... gdje bude poprilično toplo, ne samo u danima već i u noćnim satima", kaže Milica Đorđević, meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Stručnjaci upozoravaju, ništa bolja situacija nije ni u zimskim mjesecima. Građane Banjaluke svake zime prati indeks zagađenosti vazduha koji obara rekorde, a problem nije samo u onome što ložimo, već i u onome što gradimo.

“Generalno, dijelovi grada koji su najproblematičniji su gdje imate veliki broj malih dimnjaka i u principu gdje se jednostavno, zahvaljujući visokim zgradama i prenabijenoj gradnji, sprečava cirkulacija", kaže Gvero.

Srbija Vraća se snijeg: Upaljeno agrometeorološko upozorenje

Banjaluka se godinama “guši u betonu” jer se regulacioni planovi prave bez jasne vizije i krovnog dokumenta. Kako bi se zaustavila nepovratna šteta i kako bi Banjaluka ponovo prodisala, jedino rješenje je hitan povratak struci i izrada ozbiljnog urbanističkog plana.

Ipak, gradonačelnik najvećeg grada Srpske ne slaže se sa strukom.

Između betona koji zadržava toplotu, zagađenog vazduha i tišine institucija koje samo prebacuju odgovornost, građani ostaju zarobljeni u gradu koji sve teže diše. A sam grad Banjaluka rizikuje da izgubi ono najosnovnije: zdravo i održivo okruženje za život.

Rast broja visokih zgrada u gradskim jezgrima ne mijenja samo izgled Banjaluke, već i mikroklimu urbanih sredina.

Struka upozorava – način na koji gradimo može uticati na protok vazduha i pojačati osjećaj sparine tokom ljetnih mjeseci.