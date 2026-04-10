Od sutra ponovo saobraća mini panoramski autobus "Banj bus"

10.04.2026 11:59

Од сутра поново саобраћа мини панорамски аутобус "Бањ бус"

Od sutra će ponovo saobraćati mini panoramski autobus koji vozi do jednog od najposjećenijih banjalučkih izletišta Banj brda.

Planirano je da panoramski autobus "Banj bus" tokom aprila saobraća subotom i nedjeljom, kao i za Dan grada 22. aprila – kada će prevoz biti besplatan.

Trasa kojom će voziti autobus kreće od Fabrike obuća "Bema", ulicama vojvode Pere Krece i Koste Vojinovića, te Put banjalučkog odreda do Spomenika na Banj brdu.

Panoramski autobus ide na svaki sat vremena u periodu od 9.00 do 20.00 časova. U slučaju većeg broja posjetilaca, linija će biti na svakih pola sata.

Cijena karte je jedna KM, bez obzira na stajalište gdje je putnik ušao, a za djecu do pet godina prevoz je besplatan, uz pratnju starije osobe.

Prevoz vrši banjalučki "Aldemo turs".

