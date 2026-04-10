Tragedija u BiH: Radnik pao sa krova i poginuo

Autor:

ATV
10.04.2026 11:47

Трагедија у БиХ: Радник пао са крова и погинуо
U mostarskom naselju Bišće Polje u poned‌jeljak, 6. aprila 2026. godine, dogodila se teška nesreća na radu u kojoj je smrtno stradao radnik.

Kako je za Hercegovina.info potvrdila glasnogovornica MUP-a HNŽ Ilijana Miloš, tijekom izvođenja građevinskih radova radnik E. S. (1977.) pao je s krova hale.

Na mjesto događaja izašla je ekipa Hitne medicinske pomoći, no dežurni liječnik mogao je samo konstatirati smrt.

Uviđaj su obavili policijski službenici Od‌jela kriminalističke policije uz nadzor dežurnog tužioca, a na terenu je bio i inspektor zaštite na radu.

Okolnosti ove nesreće biće utvrđene nakon provedene istrage.

