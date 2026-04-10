Otkriveno ko je novi momak Dare Bubamare: Mlađi je od nje 20 godina

Pjevačica Dara Bubamara već neko vrijeme uživa u emotivnoj vezi sa partnerom koji je od nje mlađi čak dvije decenije. Iako su se u javnosti pojavile brojne spekulacije da je njen izabranik izuzetno imućan i uspješan biznismen iz inostranstva, istina o njegovom zanimanju je ipak drugačija.

Naime, kako se navodi, dečko Dare Bubamare radi u jednom restoranu kao menadžer.

„On zapravo radi kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju. Nije nikakav tajkun niti milioner, ali je vredan momak koji se sam izborio za svoju poziciju. Dari to uopšte ne smeta, naprotiv - njoj je važno da je pažljiv i da je voli”.

Njihova veza, kako se navodi, funkcioniše bez većih turbulencija uprkos velikoj razlici u godinama, a par često i putuje zajedno.

Dara Bubamara sa dečkom

Ipak, Dara donosi svesnu odluku da vešto skriva njegov identitet na društvenim mrežama, prekrivajući mu lice ili birajući uglove fotografisanja koji ga ne otkrivaju u potpunosti. Razlog za ovakav potez pevačice leži u njenoj želji da sačuva svoju privatnost daleko od očiju javnosti:

„Svjesna je da bi, čim bi ga potpuno pokazala, krenule razne priče i nagađanja. Zato ga i dalje "krije", iako su veoma bliski i često zajedno putuju”.

Dara ovako govori o dečku

Dara Bubamara je nedavno u razgovoru za "Blic" rekla da je zaljubljena.

"Jako mi je lijepo, mislim da sam našla svog partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, ume da me smiri kada treba, da popriča sa mnom... Osvojio me je svačim. Iskreno, ne želim puno da pričam o privatnom životu, ne zato što imam bilo šta da krijem o njemu. Nema djevojku, nije oženjen, mlad je, lijep, zgodan... Jednostavno, želim da čuvam svoju privatnost jer znam šta mi se dešavalo u prošlim vezama", rekla nam je Dara koja je sina upoznala sa izabranikom.

"Kosta ga je upoznao, obožava ga. Nije da se vodim time "mlađe - slađe", ali tako se desi. Moram priznati da je svakako nekada on zreliji od mene. Ne gledam godine. Dan smo proveli lijepo, nismo bili zajedno jer on nije bio tu, ali smo na telefonu bili. On dolazi za nekoliko dana, pa ćemo proslaviti. Oboje smo jako romantični.

(Informer)