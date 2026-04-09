Umro glumac iz "Igre prestola": "Otišao je titan riđe kose"

ATV
09.04.2026 08:58

Умро глумац из "Игре престола": "Отишао је титан риђе косе"

Glumac iz "Igre prestola", Majkl Patrik, preminuo je u 35. godini.

Irac Majkl Patrik, koji se pojavio u šestoj sezoni serije "Igra prestola", preminuo je dok je bio u hospisu, objavila je njegova supruga Naomi Šihan na Instagramu u sredu, 8. aprila.

Patrik se borio sa MND - bolešću motornih neurona, koja brzo "napada nerve koji kontrolišu kretanje" i neizlečiva je. Iako je najčešći oblik ove bolesti Amiotrofična lateralna skleroza (ALS), glumčeva porodica nije otkrila njegovu tačnu dijagnozu.

"Sinoć je Mik, nažalost, preminuo u hospisu Severne Irske", napisala je počeo Šihan. "Dijagnostikovana mu je bolest motornih neurona 1. februara 2023. Primljen je pre 10 dana i o njemu se brinuo neverovatan tim. Preminuo je mirno okružen porodicom i prijateljima. Reči ne mogu opisati koliko nam je srce slomljeno".

Prema navodima MND udruženja, stanje "dovodi do slabljenja, ukočenosti i iscrpljivanja mišića", što potencijalno utiče na sposobnost osobe da hoda, govori, jede, pije i diše. Iako se simptomi razlikuju od pacijenata do pacijenta, reč je o bolesti koja "skraćuje život".

Šihan je istakla hrabrost svog muža i njegov uticaja na one oko sebe. "Više puta je rečeno da je Majkl bio inspiracija svima koji su imali privilegiju da dođu u kontakt sa njim, ne samo u poslednjih nekoliko godina tokom njegove bolesti, već svakog dana njegovog života", napisala je.

"Živeo je život ispunjen koliko god bilo koji čovek može da živi. Radost, obilje duha, zarazni smeh. Titan riđe kose".

"Veoma smo zahvalni svakoj osobi koja nas je podržavala tokom poslednjih nekoliko godina", zaključila je. "Majlku se dopao ovaj citat Brendana Behana i sada se čini prikladnim: 'Najvažnije stvari na svetu su da nabavite nešto za jelo, nešto za piće i nekoga ko će vas voleti'. Zato, nemojte previše razmišljati o tome. Jedite. Pijte. Volite", piše B92.

