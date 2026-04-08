Željko Mitrović kupio sarajevsku televiziju

Autor:ATV
Komentari:0
Željko Mitrović vlasnik Pinka, kupio je novu televiziju u BiH.
Naime, Mitrović je potvrdio kupovinu sarajevske TV Alfa, čime je ta televizija postala dio njegove medijske grupacije.
U otvorenom obraćanju, Mitrović je objasnio pozadinu sukoba sa BH Telekomom, najavio kupovinu još jedne televizije i otkrio kako će izgledati program nove TV Alfe.
Komentarišući poteze BH Telekoma, koje vidi kao pokušaj opstrukcije i onemogućavanja gledaocima da prate najpopularnije kanale, Mitrović je poslao jasnu poruku:
- Mi smo kao hidra, kad nam odsjeku glavu, izrastu nam tri! To je naša strategija. Na svaki pokušaj blokade odgovorićemo trostruko većim prisustvom - poručio je Mitrović.
On je potvrdio da je kupovina TV Alfe samo prvi korak, te da će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, čime će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada prije.
Mitrović je detaljno objasnio i planove za novoformiranu televiziju u Sarajevu. Prema njegovim riječima, TV Alfa neće biti samo lokalni emiter, već moderna medijska kuća.
Mitrović za Pink govori da Alfu očekuje kompletna rekonstrukcija, velika ulaganja u tehniku i scenografiju.
Programski koncept: TV Alfa će emitovati najpopularnije Pinkove formate, ali će zadržati i razvijati sopstvenu produkciju prilagođenu lokalnom tržištu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
16 h0
Scena
23 h0
Scena
1 d1
Scena
1 d0
Najnovije
Najčitanije
07
54
07
48
07
46
07
42
07
32
Trenutno na programu