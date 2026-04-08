ZdraviJa Samit 29. aprila: Saznajte tajne dugovječnosti od najboljih u regionu

08.04.2026 21:25

Слика приказује модерну и пажљиво дизајнирану сценографију за догађај под називом „zdraviJa summit".
Foto: Ustupljena fotografija

Banjaluka će 29. aprila biti domaćin "ZdraviJa Samita", jednodnevne konferencije koja u središte pažnje stavlja dugovječnost i kvalitet života.

Ovaj događaj okupiće vodeće regionalne stručnjake, ali i sve one koji teže da unaprijede svoje zdravlje, podignu nivo energije i usvoje kvalitetnije svakodnevne navike. O viziji, programu i ciljevima sammita razgovarali smo sa osnivačicom platforme "ZdraviJa", Natašom Mitrović.

Osam godina čekanja na pravi trenutak

Ideja o ovakvom događaju sazrijevala je punih osam godina, a Mitrovićeva ističe da je još tada željela pokrenuti ozbiljnu priču o zdravlju i načinu života. Iako je platforma u međuvremenu organizovala brojne događaje, oni su uglavnom bili zatvorenog tipa.

"Uvijek je postojalo veliko interesovanje javnosti, što je bio presudan razlog da ovaj put napravimo iskorak i summit otvorimo za sve. Sada su se konačno poklopili zajednica, teme i pravi trenutak", ističe Nataša.

Dugovječnost kao pitanje kvaliteta, a ne samo kvantiteta

Centralna tema konferencije je dugovječnost, ali ne samo u smislu broja godina, već načina na koji ih živimo. Prema riječima organizatorke, dugovječnost predstavlja energiju, mentalnu jasnoću i balans kroz sve životne faze, a cilj je ovu globalno aktuelnu temu približiti domaćoj publici na konkretan i primjenjiv način.

Spoj nauke i praktičnog iskustva

Ono što ovaj summit izdvaja od klasičnih konferencija jeste sam pristup. Umjesto pasivnog slušanja predavanja, program je osmišljen da poveže nauku sa praktičnim savjetima koji se mogu odmah primijeniti. Teme obuhvataju ishranu, mentalno zdravlje, međuljudske odnose i energiju, jer je zdravlje rezultat svih naših izbora.

Na sceni će se pojaviti eminentna imena iz oblasti medicine, psihologije, sporta i ishrane. Među govornicima su Jelena Stanivuković, Tatjana Popović, Snežana Paučinac, Mona Maličević, Jovana Kvržić, te mnogi drugi stručnjaci koji posjeduju sposobnost da kompleksna znanja prenesu jasno i jednostavno.

Više od predavanja - potpuno iskustvo

ZdraviJa Summit je zamišljen kao cjelovito iskustvo. Posjetioci će moći upoznati brendove koji promovišu zdrav način života, isprobati nove proizvode i povezati se sa istomišljenicima. Kao poseban dodatak, biće organizovana i velika nagradna igra za sve učesnike.

Na kraju, Mitrovićeva naglašava da je osnovna želja da ljudi sa sobom ponesu inspiraciju, ali i spremnost na akciju.

"Ne vjerujem u velike promjene preko noći, već u male korake koji dugoročno prave ogromnu razliku. Ako neko nakon summita promijeni makar jednu naviku, naš cilj je ispunjen", zaključuje Mitrovićeva.

Ulaznice za ZdraviJa Summit su već u prodaji, a svoje mjesto možete osigurati putem ovog linka: https://www.kupikartu.ba/karte/event/7707/zdravija-summit

