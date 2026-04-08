Oliver godinama zlostavljao usvojenu kćerku

08.04.2026 21:21

Оливер годинама злостављао усвојену кћерку
Jedan muškarac u Njemačkoj sedam godina je zlostavljao svog sina i usvojenu ćerku. Sve je počelo kad je d‌ječak imao 13, a d‌jevojčica 10 godina.

Oliver B. (46) zlostavljao je svoju poćerku čak 973 puta, rekla je tužilac Ane Hartman.

Snimao ju je i fotografisao tokom zlostavljanja, navodi se u optužnici i dodaje da ju je zlostavljao i u školi u kojoj radi kao čistač, piše Bild.

Zlostavljao je i svog sina, prisiljavajući ga da vrši seksualne radnje nad polusestrom. Pred maloljetnim prijateljima svoje svojene ćerke pretvarao se da ima 21 godinu, nagovarao ih da mu pošalju gole fotografije preko mreža Telegram i Snepčet, koje je potom koristio za ucjenjivanje d‌jece. Policija je pronašla 160 sati d‌ječje pornografije na njegovim uređajima.

Priznao krivicu

"Mislio sam da sam sve vidio. Ovo nadmašuje sve što je ikada došlo pred ovaj sud", rekao je sudija Holger Prebstel.

"Ako želite da učinite d‌jeci uslugu, poštedite ih njihovog svjedočenja", apelovao je sudija nakon što se optuženi muškarac branio ćutnjom.

Uskoro je, nakon pauze, advokat odbrane najavila da njen klijent ipak priznaje sve optužbe.

Dojava stigla iz SAD

Istražioci su pronašli Olivera B. zahvaljujući dojavi iz SAD. Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu d‌jecu, kroz saradnju s Metom (Fejsbuk, Instagram, Vocap), otkrio je d‌ječju pornografiju i prijavio IP adresu Saveznoj kancelariji kriminalističke policije (BKA).

U decembru 2024. godine, policajci su naknadno pretražili porodični dom i pronašli ono što su tražili. Nastavak suđenja zakazan je za 14. april.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

