Logo
Large banner

Tramp šalje delegaciju na razgovore sa Iranom

Autor:

ATV
08.04.2026 20:59

Komentari:

0
Трамп шаље делегацију на разговоре са Ираном
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp šalje delegaciju u Islamabad na razgovore sa Iranom koji su predviđeni za vikend, rekla je portparol Bijele kuće Karolin Levit.

"Mogu da objavim da predsjednik šalje u Islamabad na razgovore ovog vikenda pregovarački tim, predvođen potpredsjednikom /Džejmsom Dejvidom/ Vensom, a u kojem su specijalni izaslanici Stiven Vitkof i Džared Kušner", navela je Levitova na brifingu.

bijela kuća-11092025

Ona je dodala da će prvi krug razgovora biti održan u subotu, 11. aprila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Amerika

Džej Di Vens

Stiv Vitkof

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

07

48

Nesmetano odvijanje saobraćaja

07

46

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

07

42

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

07

32

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner