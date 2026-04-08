Tramp šalje delegaciju na razgovore sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp šalje delegaciju u Islamabad na razgovore sa Iranom koji su predviđeni za vikend, rekla je portparol Bijele kuće Karolin Levit.
"Mogu da objavim da predsjednik šalje u Islamabad na razgovore ovog vikenda pregovarački tim, predvođen potpredsjednikom /Džejmsom Dejvidom/ Vensom, a u kojem su specijalni izaslanici Stiven Vitkof i Džared Kušner", navela je Levitova na brifingu.
Ona je dodala da će prvi krug razgovora biti održan u subotu, 11. aprila.
