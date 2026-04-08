Bijela kuća: Ormuski moreuz je otvoren, netačni navodi iranskih medija

08.04.2026 20:46

Бијела кућа у Вашингтону.
Iran je uvjerio Sjedinjene Američke Države da je Ormuski moreuz otvoren, uprkos navodima medija da je Teheran ponovo zatvorio taj plovni prolaz, izjavila je danas portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

- Ovo je slučaj kada je ono što govore javno drugačije od onoga što se dešava. Danas smo vidjeli porast saobraćaja u moreuzu - rekla je Livit na brifingu za medije u Bijeloj kući, javlja Si-En-En.

Prema njenim riječima, američki predsjednik Donald Tramp spreman je da pregovara sa Iranom, ali je to uslovljeno time da Ormuski moreuz ostane otvoren bez ikakvih ograničenja.

- Sve dok Ormuski moreuz ostane otvoren bez ograničenja ili kašnjenja, ovi izuzetno osjetljivi i složeni pregovori će se odvijati iza zatvorenih vrata tokom naredne dvije nedjelje - rekla je Livit, ocjenjujući da je prekid vatre u ratu protiv Irana pobjeda za SAD.

Livit je navela da će na pregovore sa Iranom u Pakistanu predstojećeg vikenda SAD predstavljati potpredsjednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, ističući da će prva runda razgovora biti održana u subotu ujutru.

Prema njenim riječima, plan od 10 tačaka koji su Iranci prvobitno predložili bio je "fundamentalno neozbiljan, neprihvatljiv i potpuno odbačen", nakon čega je Iran ponudio "razumniji i potpuno drugačiji i sažet plan".

- Ideja da će predsjednik Tramp jednostavno prihvatiti iransku listu želja kao sporazum je potpuno apsurdna - rekla je Livit, dodavši da ono što Iran govori javno često je "veoma drugačije" od onoga na šta pristane u privatnim razgovorima.

Ona je istakla da Trampove crvene linije po tom pitanju, odnosno okončanje obogaćivanja Uranijuma u Iranu, nisu promijenjene.

Potvrdila je da Liban nije dio sporazuma o prekidu vatre, kao i da je to bilo predočeno svim stranama.

Agencija Fars je prethodno objavila da su iranske snage zatvorile Ormuski moreuz, kao odgovor na napade Izraela na Liban uprkos dvonedjeljnom primirju koje je na snazi tek nekoliko sati.

