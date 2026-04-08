Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

08.04.2026 18:53

Кугла
Brutalno ubistvo majke četvoro maloljetne djece šokiralo je Austriju.

"Želio bih da prijavim ubistvo", rekao je muškarac koji je na Vaskrs nazvao policiju, nakon čega su patrole pojurile na mjesto zločina u opštini Sos blizu Badena.

Tijelo 38-godišnjakinje pronađeno je u dvorištu, prekriveno svježe pokošenom travom. Muškarac (47) koji je pozvao policiju bio je suprug ubijene i otac njene djece, sa kojom je već neko vrijeme živio razdvojeno. Prvobitno je tvrdio da je njegovu suprugu ubio stranac.

Međutim, austrijska policija je istragom brzo došla do šokantnih saznanja. Austrijanac porijeklom sa Kosmeta priznao je da je na Uskrs došao sa namjerom da ubije suprugu, rekavši istražiocima: "Mrzim je!"

Хормушки мореуз

Dok su djeca bila napolju, on je napao ženu u kući. U nju je ispalio tri metka, pogodivši je u glavu, vrat i grudi. Kako obdukcija pokazuje da hici nisu bili odmah smrtonosni, ubica je ranjenu ženu izbo odvijačem i nožem čak deset puta. Tijelo je zatim iznio u dvorište i pokušao da ga sakrije pod gomilom trave. Ubistvo je prijavio tek kada se pojavilo jedno od djece.

Ubica je i ranije imao zabranu prilaska i uhodio je suprugu, ali nikada nije osuđivan. Tokom ispitivanja je djelovao potpuno bez emocija, pravdajući se da je "morao da spasi djecu od propasti", tvrdeći da je njegovu suprugu opsjedala crna magija.

Četvoro maloljetne djece predato je na staranje nadležnoj službi za socijalni rad, prenosi Dnevnik.hr.

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

