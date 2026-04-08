Sutra je Veliki četvrtak: Evo šta djevojke trebaju večeras uraditi kako bi saznale za koga će se udati

Pravoslavni vjernici sutra obilježavaju Veliki četvrtak kao znak sjećanja na Tajnu ili Posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Ovo je jedan od najznačajnijih dana u toku Velike nedjelje kada je ustanovljena Sveta tajna pričešća, najsvetija tajna evharistije.

Za Veliki četvrtak u narodu postoje razna vjerovanja i običaji, a jedan je posebno vezan samo za djevojke.

Naime, djevojke veče uoči Velikog četvrtka pod jastuk treba da stave ogledalo, češalj, peškir. Prije nego što legnu da spavaju, treba da izgovore: "Koji je moj suđenik neka dođe noćas da se obriše peškirom, češljem da se očešlja, ogledalom da se ogleda".

Vjerovalo se da će se djevojka udati za momka kog te noći sanja. Djevojke su da bi saznale gdje će se udati, u selu ili u nekom drugom mjestu, u bašti sijale bosiljak uoči Velikog četvrtka i sutradan provjeravale to mjesto.

Vjerovalo se da ako je na poravnatoj zemlji u bašti otisak kopita, onda će se udati van sela, a ako su vidjele otisak šape ili ljudskog stopala, to im je bio znak da će se udati u selu.

U nekim selima u Šajkašu na Veliki četvrtak djevojke su prije zalaska sunca drmale rodnu voćku ili drvo zovu tri puta i potom osluškivale koje će ime prvo čuti: ako su čule muško ime, vjerovale su da će se udati te godine.

