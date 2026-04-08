MUP Srpske izdao zabrane, evo za koga važe

U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom nastupajućeg vjerskog praznika Vaskrsa, MUP Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske.

Kako su naveli, zabrana važi za sve osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa u petak, 10. aprila od 00:00 časova do 12.04.2026. godine do 24:00 časa.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.