Novčana pomoć za 75 porodica poginulih boraca i RVI

U Ugljeviku je danas uručeno po 150 KM za 75 porodica poginulih boraca i vojnih invalida povodom predstojećih vaskršnjih praznika.

Novčana pomoć je, prema prijedlozima mjesnih boračkih organizacija, uručena najugroženijim porodicama iz boračkih kategorija.

Izraz poštovanja

Načelnik Ugljevika Dragan Gajić rekao je da je skromni novčani dar od opštine i Boračke organizacije simboličan izraz poštovanja.

"Njihova žrtva je nenadoknadiva i nemjerljiva", istakao je Gajić.

Gajić je dodao da opština Ugljevik godišnje izdvaja oko 190.000 KM za sve aktivnosti koje se odnose na Boračku organizaciju.

Predsjednik ugljevičke Boračke organizacije Jovan Marinković podsjetio je da je ovo tradicionalna aktivnost, sa željom da se pomogne onima koji su najviše dali za Republiku Srpsku.

"Ovo nije jedini vid novčane podrške koju opština pruža posredstvom Boračke organizacije. Tokom godine dodjeljuju se razne jednokratne pomoći najugroženijima", naveo je Gajić i istakao i značaj njegovanja sjećanja na stradale, prenosi Srna.