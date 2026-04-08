Ovo je rok za prijavu za besplatno banjsko liječenje

Ove godine za besplatan boravak 6.000 penzionera, sa najnižim penzijama, u banjama Srpske obezbijeđeno je 3,3 miliona maraka, što je za 50 odsto više nego u prošloj godini, rekao je Mladen Milić, direktor Fonda Pio Republike Srpske.

Milić je u Jutarnjem programu RTRS rekao da je od pomenutih 3,3 miliona KM, Ministarstvo rade i boračko-invalidske zaštite izdvojilo 800.000 maraka, Kabinet predsjednika Republike 1,5 miliona maraka i Kabinet predsjednika Vlade milion KM.

Udruženje penzionera Republike Srpske potpisalo je ugovore sa više zdravstveno-turističkih centara, među kojima su Banja Vrućica, Vilina Vlas, Banja Dvorovi, Banja Kulaši, Mlječanica i Terme Laktaši, čime je penzionerima omogućena rehabilitacija u različitim dijelovima Srpske.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović je naglasio je da je već u martu raspisan oglas za prijavu penzionera i da su neka udruženja po gradovima i opštinama završila prijave, napravile rang listu i dostavila ga Udruženju penzionera.

"Na primjer udruženje u Banjaluci je već poslalo dva autobusa u Teslić, danas ide treća tura sa 50 penzionera. Međutim, neka opštinska i gradska udruženja nisu završila prijave tako da se penzioneri mogu prijaviti do 15. aprila", rekao je Trifunović.

Pored ovoga programa vlade, dodao je Trifunović, ove godine svim penzionerima je omogućeno liječenje u svih šest banja po povoljnijim cijenama i to na oplatu u šest mjesečnih rata bez kamata.