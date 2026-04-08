Stručnjak za energetiku otkrio kada će pojeftiniti gorivo u BiH

08.04.2026 08:42

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, rekao je da ga je obradovala vijest o primirju na Bliskom istoku, te dodao da bi u narednih sedam do deset dana trebalo da pojeftini gorivo na benzinskim pumpama u BiH.

"Ja sam i prije par dana prognozirao da će cijena barela, ako se postigne ovakav vid dogovora, pasti na od prilike 90 dolara i to je sada od prilike realna cijena. Mislim da neće odmah doći do pada cijena na našim benzinskim pumpama, trebaće određeno vrijeme, ali doći će sigurno do korekcije", kaže Bečarević za Nezavisne novine.

On je istakao da je nemoguće da odmah dođe do pada cijena, ali će se one u narednih sedam dana polako početi spuštati.

Hitna pomoć

Srbija

Teška tragedija u Surčinu: Mladić stradao u saobraćajnoj nesreći

"Neka niko ne očekuje da će se to brzo vratiti na onih nekadašnjih 2,40 - 2,50 po litru, trebaće vremena. Vrlo je bitno hoće li ostati ona taksa za prolaz kroz Ormuski moreuz. Trebaće malo vremena, neka se svi strpe. Ali, vrlo vjerovatno će u narednih sedam do deset dana doći do blagog pada na našim benzinskim pumpama", rekao je Bečarević za "Nezavisne novine".

