Danas Sabor Svetog Arhangela Gavrila

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas praznuju Sabor Svetog arhangela Gavrila i njegovo javljanje kroz svu istoriju ljudskog spasenja.

Arhangel Gavrilo jedan je od sedam velikih angela serafima koji su učestvovali u stvaranju svijeta, najbližih prijestolu Gospoda.

Smatra se vjesnikom tajni Božijih. Odavnina, slavi se prvi dan poslije Blagovijesti, čime se odaje poštovanje onome koji je poslužio tajni ljudskog spasenja.

Lik anđela Gavrila sa Presvetom Bogorodicom, koja prima Blagovijest, slika se na carskim dverima pravoslavnih oltara koja se simbolično otvaraju u toku liturgije jer je ovaj događaj otvorio put u Carstvo nebesko.

Sveti arhangel Gavrilo često je slavljen svetac. Narod ga smatra zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda. Česta je zavjetna slava. Na ovaj dan izbjegava se bilo kakav rad, osim sitnijih popravki.

Sabor Svetog arhangela Gavrila slavi se dva puta godišnje - na današnji dan i 26. jula po novom kalendaru, kao ljetni Aranđelovdan.

Ljetni sabor ustanovljen je na Svetoj Gori u 9. vijeku povodom javljanja arhangela Gavrila u keliji kod Koreje, gd‌je je prstom na kamenu ispisao pjesmu Bogorodici.