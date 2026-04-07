Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

U trenutku kad je život sveštenika Bogdana Stjepanovića (38) iz Bijeljine bio ugrožen, sveštenik Darko Perić (41) iz Pilice nije oklijevao!

Iako je znao da može ugroziti svoje zdravlje, dao mu je dio jetre i omogućio mu novi početak!

Otac Darko, koji je već 16 godina paroh u Pilici kod Zvornika, donirao je čak 60 odsto jetre kako bi spasao život dugogodišnjem prijatelju i kolegi, svešteniku Bogdanu, koji se još uvijek oporavlja nakon transplantacije izvršene 16. marta u bolnici u Istanbulu.

Jedino rješenje bila je transplantacija

Bogdan Stjepanović se liječi već dvije i po godine.

"Imao je četiri puta koronu i usljed toga je došlo do zatajenja jetre. Jedino rješenje bila je transplantacija. Bogdan je u procesu oporavka na intenzivnoj njezi", rekla je u kratkom razgovoru za Kurir Bogdanova supruga Jovana Stjepanović, koja je uz njega u Turskoj.

Imaju četiri kćerkice, koje majku zovu svakodnevno da pitaju za tatu, plaču, nedostaju im, a o njima trenutno brinu bake.

U svijetu u kom retko ko misli na druge, sveštenik Darko je bez razmišljanja, na praznik Svetog Jovana Krstitelja, odlučio da da dio sebe.

Prijatelji 20 godina

"Na praznik mi se javila želja da mu spasem život jer mu je bio ugrožen, bio sam mu posljednja prilika. Ista smo krvna grupa, ali morao sam da prođem mnoga testiranja kako bi se utvrdilo da li mogu da budem donor. Bogdan i ja se poznajemo sa studija u Beogradu, družimo se i održavamo kontakt već 20 godina. Inače sam bio na praksi u manastiru Dragaljevcu, gdje njegov otac Lazo službuje i danas", priča za "Kurir" otac Darko.

Svoju odluku je saopštio ocu Bogdanu, koji se obradovao, rekavši mu: “Ne znam šta da kažem ni kako da ti se odužim".

"Želio sam da pomognem kao hrišćanin, brat i sveštenik. U Istanbul smo stigli 5. marta zajedno, sa mnom je u pratnji bila i supruga Radmila. Poslije urađenih dodatnih analiza, transplantacija jetre je izvršena 16. marta. Donirao sam 60 odsto organa. Oporavak je tekao redovno, bilo je teško nakon zahvata, bio sam na odjeljenju sedam dana, ali kako su dani odmicali, bolje sam se osjećao. Nakon prve kontrole dobili smo dozvolu da idemo kući", navodi otac Darko.

Rizik i za donora

Oporavak sveštenika Bogdana trajaće mnogo duže zbog same kompleksnosti operacije.

Njegova supruga Jovana kaže da ima pomaka i da je bolje. To mi mnogo znači.

Postojao je rizik i za njega kao donora, ali kako kaže, svjesno je potpisao saglasnost da pristaje. Između ostalog, obaviješten je i da postoji bojazan od smrtnog ishoda. Velika podrška su mi bili supruga i sin Filip.

"Nisam ni sekund razmišljao niti se premišljao, samo sam želio da mu spasem život! I tamo u bolnici se nismo razdvajali, družili smo se i pružali podršku. Parhohijani su ponosni na mene. Mnogi su iznenađeni, čude se i ne mogu da vjeruju da u vremenu kad niko nikome neće da da ni jedinicu krvi neko daje dio svoga bića da bi taj drugi nastavio da živi", zaključio je otac Darko.