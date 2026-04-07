Predstavništvo Republike Srpske u Francuskoj prvi put je organizovalo zvaničan nastup Srpske na jednom od najznačajnijih industrijskih događaja u Evropi – sajmu „Global Industri Pariz 2026“, gdje su predstavljeni investicioni potencijali, projekti i mogućnosti za ulaganje.

Nastup putem zvaničnog štanda omogućio je direktnu promociju privrede Republike Srpske i uspostavljanje kontakata sa brojnim međunarodnim kompanijama, institucijama i investitorima.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj Bojana Kondić Panić izjavila je da je učešće na ovom sajmu važan korak u jačanju vidljivosti Republike Srpske i izgradnji njenog pozitivnog imidža u Francuskoj.

Delegacija Srpske u Parizu

Prvog dana sajma održani su značajni sastanci sa predsjednicima privrednih komora regija Overnj-Rona-Alpi i Gornja Savoja, tokom kojih je razgovarano o mogućnostima unapređenja privredne saradnje i povezivanja privrednika.

Prisustvo delegacije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske /IRBRS/, predvođene vršiocem dužnosti direktora Nedeljkom Ćorićem, dodatno je podiglo nivo prezentacije, a tokom sajma održan je značajan broj sastanaka sa predstavnicima finansijskih institucija i privrednih subjekata.

Značajni su bili i razgovori sa predstavnicima investicione zajednice, uključujući učesnike „Tesla Tech“ foruma i investicionog fonda „Koloventures“, Mišom Ražnatovićem, advokatom i počasnim predstavnikom Privredne komore Srbije u Francuskoj, te Žakom Mojsilovićem iz kompanije „Numalis“. Tom prilikom iskazano je veliko interesovanje za podršku povezivanju Republike Srpske sa finansijskim institucijama i investicionim fondovima, kao i za razvoj IT sektora kroz dostupne mehanizme finansiranja.

Tokom drugog dana sajma organizovani su brojni susreti delegacije IRBRS sa kompanijama iz različitih industrijskih sektora, pri čemu je iskazano značajno interesovanje za uspostavljanje partnerstava i poslovne saradnje sa Republikom Srpskom.

U okviru posjete održani su i sastanci sa predstavnicima bankarske grupe „Caisse d’Epargne“ (Groupe BPCE), kao i sa potpredsjednicom za razvoj pariške regije Aleksandrom Diblanš i predsjednikom Privredne komore regije Val d’Oaz Pjerom Kišlijem, gdje je razgovarano o unapređenju ekonomske saradnje i konkretnim modelima budućih zajedničkih aktivnosti.

Delegacija je održala sastanak i sa predstavnicima francuske institucije „Bpifrance“ (Banque publique d'investissement), odnosno sa Kristijanom Dibarijem, direktorom za Evropu u Direkciji za međunarodne i evropske poslove, gdje je razgovarano o mogućnostima saradnje i razmjeni iskustava u oblasti finansiranja razvojnih projekata u Republici Srpskoj.

U sjedištu Privredne komore regije Pariza održan je sastanak sa Agnes Gomes, šefom Sektora za međunarodnu saradnju, kao i predstavnicima ove institucije, tokom kojeg je dogovoreno intenziviranje saradnje kroz organizaciju investicionih događaja i povezivanje privrednih subjekata.

Sajam „Global Industri Pariz“ predstavlja vodeću platformu za povezivanje proizvođača, tehnoloških kompanija, donosilaca odluka i industrijskih stručnjaka iz cijelog svijeta, što učešću Republike Srpske daje dodatni značaj u kontekstu jačanja njene međunarodne privredne pozicije.

Iz Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj istaknuto je da će aktivnosti na promociji investicionih potencijala i privlačenju novih ulaganja biti nastavljene i u narednom periodu.