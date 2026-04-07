Vazduh nezdrav u ovim gradovima

ATV
07.04.2026 11:01

Ваздух нездрав у овим градовима
Vazduh je jutros nezdrav u Doboju i Kaknju, sa indeksom kvaliteta 156, pokazuju podaci na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Preporuka je smanjiti boravak i fizičku aktivnost na otvorenom, a posebno osobe sa bolestima srca i disajnih organa, trudnice, djeca i stariji.

Prema mjerenju u 10.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Zenici iznosio je 137, a u Ilijašu 129, što ga svrstava u kategoriju nezdravog za osjetljive grupe stanovništva.

Umjeren stepen zagađenja zabilježen je u Maglaju 94, Sarajevu 92, Gacku 87, Banjaluci 86, Visokom 83, Trebinju i Hadžićima 76, Tešnju 74, Vogošći i Brodu 73, Prijedoru 70, Jajcu 67, Livnu 66, Živinicama 65, Travniku 60 i Ivan sedlu 54.

Нездрав ваздух, Бањалука

Banja Luka

U Banjaluci nezdrav vazduh

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, prenosi Srna.

