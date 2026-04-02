Nezdrav vazduh u Banjaluci: Može izazvati zdravstvene tegobe

02.04.2026 10:31

Vazduh u Banjaluci jutros je nezdrav sa indeksom kvaliteta 169, što može izazvati pojačane zdravstvene tegobe kod osjetljivih kategorija stanovništva, ali i negativno uticati na opštu populaciju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Osobama sa bolestima srca i disajnih organa, trudnicama, d‌jeci i starijima preporučuje se da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, dok se i ostalim građanima savjetuje da izbjegavaju duža i intenzivnija naprezanja napolju, prenosi Srna.

Prema mjerenju u 9.00 časova, umjeren stepen zagađenja zabilježen je u Živinicama 97, Maglaju, Brodu i Sarajevu 77, Prijedoru 70, Visokom 66, Ilijašu 62, Hadžićima, Vogošći i Zenici 61, Kakanju 59, Gacku 57 i Tešanju 53.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi.

Dunja Ilić

Scena

Kad muž slika: Dunja Ilić objavila golišavu fotku iz kreveta

Više iz rubrike

"Хуманост спаја, а не раздваја" за Сергеја Ступара 5. априла у Дому омладине

Banja Luka

"Humanost spaja, a ne razdvaja" za Sergeja Stupara 5. aprila u Domu omladine

3 d

0
Клизиште у Бањалуци

Banja Luka

Klizišta u Banjaluci ugrozila mnoga domaćinstva

4 d

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković ponovo van ovlaštenja produžio odluku o naplati parkinga

4 d

0
Нема безбједносне пријетње, дојава о бомби у Делти била лажна

Banja Luka

Nema bezbjednosne prijetnje, dojava o bombi u Delti bila lažna

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

