Nezdrav vazduh u Banjaluci: Može izazvati zdravstvene tegobe

Vazduh u Banjaluci jutros je nezdrav sa indeksom kvaliteta 169, što može izazvati pojačane zdravstvene tegobe kod osjetljivih kategorija stanovništva, ali i negativno uticati na opštu populaciju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Osobama sa bolestima srca i disajnih organa, trudnicama, d‌jeci i starijima preporučuje se da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, dok se i ostalim građanima savjetuje da izbjegavaju duža i intenzivnija naprezanja napolju, prenosi Srna.

Prema mjerenju u 9.00 časova, umjeren stepen zagađenja zabilježen je u Živinicama 97, Maglaju, Brodu i Sarajevu 77, Prijedoru 70, Visokom 66, Ilijašu 62, Hadžićima, Vogošći i Zenici 61, Kakanju 59, Gacku 57 i Tešanju 53.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi.