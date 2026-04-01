Klizišta u Banjaluci ugrozila mnoga domaćinstva

Sedamdesetčetvorogodišnja Jagoda Ćurlić četvrti dan zarobljena je u kući u banjalučkom naselju Starčevica jer joj je klizište blokiralo jedini izlaz iz dvorišta. U posljednjih deset godina, kaže, ovo je drugi put da se u tom području aktivira klizište.

"Ako se još provali ovdje znači da se ne može pobjeći od udesa. Ja živim sama i ne mogu se osloniti ni na koga", kaže Jagoda Ćurlić.

Klizište se aktiviralo i zaprijetilo domaćinstvima nakon obilnih padavina.

Mještani kažu da danima ne mogu normalno funkcionisati. Nadležne službe prate stanje na terenu. Sanacija će, kako najavljuju, zavisiti od stabilizacije vremena.

Iz Gradske uprave poručuju da sanacija trenutno nije moguća dok se vremenski uslovi ne stabilizuju.

"Mi klizišta sada, u ovakvi situacijama, ne možemo sanirati. Čekaćemo da se tlo osuši i kada se steknu uslovi klizišta ćemo sanirati u skladu sa pravilima struke. Izradi se projektna dokumentacija i sve ono na osnovu čega ćemo znati kako ćemo ta klizišta sanirati" rekla je Valentina Balaban, Odjeljenje za saobraćaj i puteve grada Banjaluka

Vremena je malo, poručuju stručnjaci. Iako je potrebno sačekati za izvođenje sanacije, postoje procedure koje se mogu uraditi kako bi se usporio ili zaustavio dalji proces proklizavanja zemljišta.

"Jedan od načina da se proces, pošto je to proces koji napreduje, privremeno umiri jeste izradom kanala kojima se pojača dreniranje klizne mase, da se pokrije najlonom kako bi se spriječilo dalje natapanje, kao i lateralni kanali kojima sprečavamo površinske vode da prodiru u pukotine koje nastaju u tlu jer se na taj način se voda brže infiltrira u klizište i ubrzava proces klizanja", rekao je Petar Begović, diplomirani inženjer geologije.

Obodni dio Banjaluke je podložan klizištima, a pored obilnih padavina, građani nelegalnom gradnjom mogu značajno uticati na aktivaciju klizišta. Stručnjaci upozoravaju da je neprilagođena gradnja uslovima terena vodeći uzrok aktivacije klizišta u Banjaluci. Kako bi se planirani objekat prilagodio geološkim uslovima na terenu, apeluju da se prije izgradnje objekta pribave predviđene dozvole i izvrše geološka ispitivanja zemljišta kako bi bili sigurni da je na toj lokaciji bezbjedna gradnja.