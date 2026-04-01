Ponovo drama u Delti: Još jedna dojava o bombi

Autor:ATV
Komentari:1
U tržnom centru Delta u Banjaluci ponovo je stigla dojava o postavljenoj bombi.
Više policijskih patrola nalazi se na mjestu događaja, a započela je evakuacija prisutnih.
"Danas oko 17,35 časova prijavljeno je da je na mejl adresu tržnog centra u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava.Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. U toku je evakuacija objekta i slijedi vršenje protivdiverzionog pregleda", rečeno je iz policije za ATV.
Dojava o bombi u tržnom centru "Delta" u Banjaluci
Prije nekoliko dana, dojave o postavljenim bombama su stigle u više osnovnih škola u Banjaluci, a na meti je ponovo bio tržni centar Delta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
4 d0
BiH
4 d10
Zanimljivosti
4 d0
Nauka i tehnologija
4 d0
Banja Luka
4 d0
Banja Luka
4 d1
Banja Luka
4 d0
Banja Luka
5 d0
Najnovije
Najčitanije
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Trenutno na programu