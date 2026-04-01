Ponovo drama u Delti: Još jedna dojava o bombi

U tržnom centru Delta u Banjaluci ponovo je stigla dojava o postavljenoj bombi.

Više policijskih patrola nalazi se na mjestu događaja, a započela je evakuacija prisutnih.

"Danas oko 17,35 časova prijavljeno je da je na mejl adresu tržnog centra u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava.Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. U toku je evakuacija objekta i slijedi vršenje protivdiverzionog pregleda", rečeno je iz policije za ATV.

Prije nekoliko dana, dojave o postavljenim bombama su stigle u više osnovnih škola u Banjaluci, a na meti je ponovo bio tržni centar Delta.