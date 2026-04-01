Od sada možete promijeniti korisničko ime mejla!

Gugl je omogućio promjenu korisničkog imena za Gmail naloge, za korisnike u SAD-u. Stara imejl adresa će i dalje biti dostupna kao alternativna.

Gmail postoji već pune 22 godine. S obzirom na tako dug period, veliki broj korisnika ima loše odabrane imejl adrese koje su za mnoge izvor kajanja. Srećom, nisu zaglavljeni sa njima.

Gugl korisnicima sada daje priliku da nastave dalje sa svojim aktivnostima uz mogućnost promene svoje Gmail adrese u nešto prikladnije.

Funkcija je dostupna samo određenoj grupi korisnika, pa tako oni u SAD-u sada mogu da promene korisničko ime svog Gugl naloga. To se odnosi na dio prije znaka @ u Gmail adresi. Ggl je u decembru objavio da postepeno uvodi ovu opciju za sve korisnike.

Da bi promenio korisničko ime svog Gugl naloga, potrebno je da korisnik ode na stranicu sa podešavanjima imejla. Tu kliknite ili dodirnite Personal info > Email > Google Account email. Ako je opcija za izmjenu korisničkog imena omogućena na vašem nalogu, videćete opciju Change Google Account email. . Kliknite na nju da biste započeli promjenu korisničkog imena.

Korisničko ime ćete moći da promijenite samo jednom u 12 mjeseci. Ako promenite adresu, Gmejl će zadržati sve vaše prethodne poruke. Veoma je praktično i to što će vaše bivše Gmail ime ostati kao alternativna imejl adresa. Na taj način, ljudi će moći da vas kontaktiraju putem obje adrese. Takođe, možete se prijaviti na Gugl usluge koristeći obe imejl adrese.

Trenutno nema zvaničnog datuma kada će ova opcija postati dostupna u ostalim regijama, ali se očekuje da će funkcija biti postepeno uvođena za sve korisnike tokom 2026.

(b92)