Od sada možete promijeniti korisničko ime mejla!

01.04.2026 17:24

Од сада можете промијенити корисничко име мејла!
Foto: Pixabay

Gugl je omogućio promjenu korisničkog imena za Gmail naloge, za korisnike u SAD-u. Stara imejl adresa će i dalje biti dostupna kao alternativna.

Gmail postoji već pune 22 godine. S obzirom na tako dug period, veliki broj korisnika ima loše odabrane imejl adrese koje su za mnoge izvor kajanja. Srećom, nisu zaglavljeni sa njima.

Gugl korisnicima sada daje priliku da nastave dalje sa svojim aktivnostima uz mogućnost promene svoje Gmail adrese u nešto prikladnije.

Funkcija je dostupna samo određenoj grupi korisnika, pa tako oni u SAD-u sada mogu da promene korisničko ime svog Gugl naloga. To se odnosi na dio prije znaka @ u Gmail adresi. Ggl je u decembru objavio da postepeno uvodi ovu opciju za sve korisnike.

Посао

Ekonomija

Poznata firma otpustila 348 radnika: Poslali im mejl sa otkazom usred smjene

Da bi promenio korisničko ime svog Gugl naloga, potrebno je da korisnik ode na stranicu sa podešavanjima imejla. Tu kliknite ili dodirnite Personal info > Email > Google Account email. Ako je opcija za izmjenu korisničkog imena omogućena na vašem nalogu, videćete opciju Change Google Account email. . Kliknite na nju da biste započeli promjenu korisničkog imena.

Korisničko ime ćete moći da promijenite samo jednom u 12 mjeseci. Ako promenite adresu, Gmejl će zadržati sve vaše prethodne poruke. Veoma je praktično i to što će vaše bivše Gmail ime ostati kao alternativna imejl adresa. Na taj način, ljudi će moći da vas kontaktiraju putem obje adrese. Takođe, možete se prijaviti na Gugl usluge koristeći obe imejl adrese.

Trenutno nema zvaničnog datuma kada će ova opcija postati dostupna u ostalim regijama, ali se očekuje da će funkcija biti postepeno uvođena za sve korisnike tokom 2026.

(b92)

Pročitajte više

Корисници Гмејл налога у ризику од потпуног губитка налога

Nauka i tehnologija

Korisnici Gmejl naloga u riziku od potpunog gubitka naloga

2 sedm

0
Нова превара у 4 корака краде све податке

Nauka i tehnologija

Nova prevara u 4 koraka krade sve podatke

2 sedm

0
Зашто Gmail тражи ваш број телефона? Ево шта да радите ако наиђете на проблеме

Nauka i tehnologija

Zašto Gmail traži vaš broj telefona? Evo šta da radite ako naiđete na probleme

2 mj

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Google dozvoljava promjenu Gmail adrese uz zadržavanje naloga i podataka

3 mj

0

Više iz rubrike

Starlink satelit

Nauka i tehnologija

Eksplodirao još jedan Starlink satelit

4 d

0
Тајни режим стиже на Инстаграм: Гледај све, а да нико не зна!

Nauka i tehnologija

Tajni režim stiže na Instagram: Gledaj sve, a da niko ne zna!

4 d

0
Galaxy S26 Ultra

Nauka i tehnologija

Više od polovine Evropljana priznaje da u javnosti pogleda u telefon nepoznate osobe

4 d

0
Планета, свемир

Nauka i tehnologija

Svemirski turizam postaje stvarnost, ali cijena će vas šokirati

4 d

0

Željko Obradović progovorio o povratku

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

