Google dozvoljava promjenu Gmail adrese uz zadržavanje naloga i podataka

Mnogi korisnici u regionu su prije više od decenije otvorili Gmail naloge koristeći brojeve telefona, datume rođenja ili čak imena bivših partnera.

Takve imejl adrese danas može biti neprijatno dijeliti, ali do sada je jedino rješenje bilo otvaranje potpuno novog naloga. Google sada mijenja pravila i uvodi mogućnost promjene same Gmail adrese uz zadržavanje postojećeg naloga, podataka i istorije.

Prema najnovijem opisu na zvaničnoj Google stranici za podršku, kompanija postepeno aktivira opciju koja korisnicima omogućava da promhene dio adrese prije simbola „@gmail.com“. Primjer: postojeći nalog „example@gmail.com“ može postati „newexample@gmail.com“, bez kreiranja novog Gugl naloga.

Nauka i tehnologija Google pod istragom: Poznato i zbog čega

Nova Google opcija menja samo korisnički ID, a ne nalog

Opcija se koristi preko računara, na adresi myaccount.google.com/google-account-email. Međutim, kao i kod većine Guglovih vijesti, funkcija se postepeno uvodi jer još uvijek nije dostupna mnogim nalozima.

Nakon promjene, sistem šalje obavještenja i na staru i na novu adresu, dok svi podaci, podešavanja i istorija ostaju netaknuti.

Korisnik se i dalje može prijavljivati na Google servise koristeći ili staru ili novu adresu. Moguće je vratiti staru adresu, ali tek nakon 12 meseci.

Tokom ovog perioda, za isti nalog mogu se registrovati najviše tri nove Gmail adrese, dok prethodne adrese ne nestaju potpuno i ostaju trajno povezane sa nalogom.

Ovaj potez omogućava korisnicima da se riješe zastarjelih ili neprijatnih ID-ova, uz praktičnu sigurnost da njihov Google nalog ostaje potpuno nepromijenjen, prenosi ''BenchMark“.