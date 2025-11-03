Momentalno mijenjajte šifru ako je vaš mejl na ovoj listi

Ako koristite Gmail (Dži Mejl), vrijeme je da provjerite bezbjednost svog naloga.

Prema najnovijim podacima, više od 180 miliona lozinki procurilo je na internet, a Google (Gugl) savjetuje korisnicima da odmah promijene lozinku i uključe dvofaktorsku verifikaciju.

Iako Gugl tvrdi da Dži Mejl sam po sebi nije hakovan, milioni adresa koje koriste Dži Mejl nalog našli su se među kompromitovanim podacima. Upozorenje je stiglo nakon što je bezbjednosni istraživač Troi Hant, tvorac servisa Hev i Bin Pvnd, objavio da je u najnovijem hakerskom talasu procurelo više od 180 miliona korisničkih lozinki.

Ova platforma omogućava svima da provjere da li se njihova adresa našla u nekoj poznatoj bazi podataka hakovanih naloga. Dovoljno je da posjetite sajt haveibeenpwned.com, unesete svoju imejl adresu i odmah ćete saznati da li su vaši podaci kompromitovani. Ako vidite crvenu oznaku, to znači da bi trebalo odmah da promijenite lozinku.

Šta kaže Gugl

Kompanija tvrdi da nije riječ o direktnom napadu na Dži Mejl, već o bazama podataka koje sakupljaju ukradene lozinke sa različitih sajtova. Ipak, Gugl upozorava korisnike da ne ignorišu vijest i da preduzmu mjere zaštite.

Iz kompanije poručuju da korisnici mogu dodatno da se zaštite uključivanjem 2-stepene verifikacije i korišćenjem paski opcije, koja je sigurnija od klasičnih lozinki. Gugl takođe preporučuje redovno mijenjanje lozinki, naročito ako su jednostavne ili korišćene na više sajtova.

Ako vaša lozinka spada u kategoriju slabih, najbolje je da je odmah zamijenite nečim kompleksnijim. Na primjer, lozinka “šifra” može postati daleko bezbjednija ako je zapišete kao "Š1fr@".

Na kraju, aktiviranje dvofaktorske verifikacije ostaje najefikasniji način zaštite. Ova opcija sprečava pristup nalogu bez dodatne potvrde preko drugog uređaja, što značajno smanjuje rizik od krađe podataka.