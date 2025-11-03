Slovenci u Hrvatskoj krali iz automobila tokom svadbi

Izvor:
03.11.2025
Karlovačka policija raspisala je potjernicu za četvoricom slovenačkih državljana zbog serije provala u automobile tokom svadbenih svečanosti na području Duge Rese i Ozlja, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5.900 evra.
Lopovi su ciljali parkirana vozila gostiju, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5.900 evra.
Jedan od osumnjičenih napao je i policajca, a cijela grupa je trenutno u bijegu, saopštila je Policijsaka uprava karlovačka.
Policija 23-godišnjeg slovenačkog državljanina sumnjiči da je, zajedno s nepoznatim osobama, u noći sa 17. na 18. maj u Dugoj Resi provalio u dva automobila karlovačkih registarskih oznaka. Tom prilikom je dvojici 29-godišnjaka ukraden.
Isti 23-godišnjak ponovno je bio aktivan u noći 7. na 8. jun na području Ozlja, gdje je s pomagačima provalio u dva automobila karlovačkih registarskih oznaka te jedan slovenačkih. I u tim je slučajevima meta bio novac, a oštećeni su hrvatski i slovenački državljani.
Najveća akcija desila se u noćnim časovima 14. juna u Dugoj Resi, kada su 23-godišnjak i njegovi sunarodnici dobi od 20, 19 i 28 godina - provalila u šest automobila karlovačkih, splitskih i austrijskih oznaka. Novac su uzeli iz dva vozila.
Kada su policijski službenici zatekli 20-godišnjaka na djelu, on je, kako bi spriječio hapšenje, policajca poprskao po licu nepoznatim nadražujućim sredstvom i nanio mu lakše tjelesne povrede. Nakon toga, grupa je pobjegla s mjesta događaja.
Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu protiv četvorice državljana Slovenije podnesen je poseban izvještaj zbog sumnje da su počinjena krivična djela teške krađe. Uz to se 20-godišnjaka tereti i za krivično djelo prisile prema službenoj osobi.
Osumnjičeni muškarci trenutno su nedostupni policijskim službenicima te je za njima raspisana potjernica, navodi se u saopštenju.
