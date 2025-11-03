Logo

Slovenci u Hrvatskoj krali iz automobila tokom svadbi

Izvor:

SRNA

03.11.2025

15:48

Komentari:

0
Словенци у Хрватској крали из аутомобила током свадби

Karlovačka policija raspisala je potjernicu za četvoricom slovenačkih državljana zbog serije provala u automobile tokom svadbenih svečanosti na području Duge Rese i Ozlja, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5.900 evra.

Lopovi su ciljali parkirana vozila gostiju, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5.900 evra.

snijeg hod setnja

Svijet

Prijeti ''oluja vijeka'': Ovi dijelovi će najviše biti pogođeni

Jedan od osumnjičenih napao je i policajca, a cijela grupa je trenutno u bijegu, saopštila je Policijsaka uprava karlovačka.

Policija 23-godišnjeg slovenačkog državljanina sumnjiči da je, zajedno s nepoznatim osobama, u noći sa 17. na 18. maj u Dugoj Resi provalio u dva automobila karlovačkih registarskih oznaka. Tom prilikom je dvojici 29-godišnjaka ukraden.

Isti 23-godišnjak ponovno je bio aktivan u noći 7. na 8. jun na području Ozlja, gdje je s pomagačima provalio u dva automobila karlovačkih registarskih oznaka te jedan slovenačkih. I u tim je slučajevima meta bio novac, a oštećeni su hrvatski i slovenački državljani.

Коста Чавошки

Republika Srpska

Čavoški: Srbi da ne priznaju odluke Ustavnog suda BiH

Najveća akcija desila se u noćnim časovima 14. juna u Dugoj Resi, kada su 23-godišnjak i njegovi sunarodnici dobi od 20, 19 i 28 godina - provalila u šest automobila karlovačkih, splitskih i austrijskih oznaka. Novac su uzeli iz dva vozila.

Kada su policijski službenici zatekli 20-godišnjaka na djelu, on je, kako bi spriječio hapšenje, policajca poprskao po licu nepoznatim nadražujućim sredstvom i nanio mu lakše tjelesne povrede. Nakon toga, grupa je pobjegla s mjesta događaja.

Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu protiv četvorice državljana Slovenije podnesen je poseban izvještaj zbog sumnje da su počinjena krivična djela teške krađe. Uz to se 20-godišnjaka tereti i za krivično djelo prisile prema službenoj osobi.

policija hrvatska

Region

Užas u Hrvatskoj: U šumi pronađene kosti, sumnja se da su ljudske

Osumnjičeni muškarci trenutno su nedostupni policijskim službenicima te je za njima raspisana potjernica, navodi se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

АТВ сазнаје: Радови на путу Билећа-Требиње готови до краја новембра

Gradovi i opštine

ATV saznaje: Radovi na putu Bileća-Trebinje gotovi do kraja novembra

1 d

0
Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca o neprijatnoj situaciji na koncertu: ''Plasirane su laži..''

1 d

0
Учитељица покренула буру

Zanimljivosti

Učiteljica snimkom pokrenula buru: Da li je OK da u ovome idem u školu?

1 d

0
Захарова: Италија на ивици колапса

Svijet

Zaharova: Italija na ivici kolapsa

1 d

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Užas u Hrvatskoj: U šumi pronađene kosti, sumnja se da su ljudske

1 d

0
Породица убијеног Алеша му испунила жељу

Region

Porodica ubijenog Aleša mu ispunila želju

1 d

0
Укида се путарина на дионици ауто-пута у Словенији, најскупљој у Европи

Region

Ukida se putarina na dionici auto-puta u Sloveniji, najskupljoj u Evropi

2 d

0
Милановић послао необичну поруку: Прихватам све као очајна љубавница

Region

Milanović poslao neobičnu poruku: Prihvatam sve kao očajna ljubavnica

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner