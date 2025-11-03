Učiteljica snimkom pokrenula buru: Da li je OK da u ovome idem u školu?

Izvor:
03.11.2025
15:29
Iz Amerike nam dolazi još jedan snimak, koji je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama o načinu oblačenja učiteljica.
Učiteljica po imenu Denis na TikToku je objavila video svog autfita i pitala da li ovako može predavati djeci nastavi u školi.
Snimak je završio na platformi Iks, gdje je prikupio više od pet miliona pregleda.
"Učiteljica je objavila video na kojem nosi uske hlače od vještačke kože i kašmirski džemper u svojoj učionici, pitajući da li njena odjeća krši školski kodeks oblačenja - pitanje koje je brzo postalo viralno i pokrenulo debatu o tome šta se smatra profesionalnom odjećom za prosvjetne radnike", piše u objavi na Iksu.
Prema očekivanjima snimak je izazvao i buru komentara.
Osim toga, na sebi je Denis imala krem pulover od kašmira s crnim detaljima te patike Zadig & Voltaire.
Jedan od prvih komentara je bio "hlače za klub, ne za školu".
"Učiteljice ne moraju izgledati se*si pred djecom", napisao je drugi, dok je treći dodao:
"To bi bio super autfit za izlazak, ali ako se pitaš izgledaš li ‘vruće‘ u učionici, onda je to već neprimjereno".
Bilo je i onih koji su na "škakljivi" video rekli da je "učiteljica sasvim korektno obučena".
A teacher posted a video showing herself wearing fitted faux-leather pants and a cashmere sweater in her classroom, asking whether her outfit broke the school’s dress code — a question that quickly went viral and ignited debate about what’s considered professional attire for… pic.twitter.com/9QnLmD7WHp— aka (@akafaceUS) November 1, 2025
