Učiteljica snimkom pokrenula buru: Da li je OK da u ovome idem u školu?

03.11.2025

15:29

Учитељица покренула буру
Iz Amerike nam dolazi još jedan snimak, koji je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama o načinu oblačenja učiteljica.

Učiteljica po imenu Denis na TikToku je objavila video svog autfita i pitala da li ovako može predavati djeci nastavi u školi.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova: Italija na ivici kolapsa

Snimak je završio na platformi Iks, gdje je prikupio više od pet miliona pregleda.

"Učiteljica je objavila video na kojem nosi uske hlače od vještačke kože i kašmirski džemper u svojoj učionici, pitajući da li njena odjeća krši školski kodeks oblačenja - pitanje koje je brzo postalo viralno i pokrenulo debatu o tome šta se smatra profesionalnom odjećom za prosvjetne radnike", piše u objavi na Iksu.

Prema očekivanjima snimak je izazvao i buru komentara.

Osim toga, na sebi je Denis imala krem pulover od kašmira s crnim detaljima te patike Zadig & Voltaire.

Jedan od prvih komentara je bio "hlače za klub, ne za školu".

nikola spiric

Republika Srpska

Špirić: Koncept opozicije je bunt, jer nemaju izborni legitimitet

"Učiteljice ne moraju izgledati se*si pred djecom", napisao je drugi, dok je treći dodao:

"To bi bio super autfit za izlazak, ali ako se pitaš izgledaš li ‘vruće‘ u učionici, onda je to već neprimjereno".

Bilo je i onih koji su na "škakljivi" video rekli da je "učiteljica sasvim korektno obučena".

