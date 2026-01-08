Logo
Upaljen narandžasti alarm: Oluja prijeti Francuskoj

Tanjug

08.01.2026

07:24

0
Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској
Foto: Unsplash

Francuske meteorološke službe proglasile su crveno upozorenje za departman Manš i obalu Lamanša zbog približavanja oluje Goreti, dok je sjeverozapadni dio zemlje stavljen pod narandžasti stepen uzbune zbog jakih vjetrova.

Oluja Goreti zahvatiće obalu Lamanša od ranih večernjih sati, a crveno upozorenje važiće od 21 čas do tri sata ujutru.

Očekuju se udari vetra od 150 do 160 kilometara na čas na obali i do 130 i 140 kilometara na čas u unutrašnjosti.

Atlantska obala takođe će biti pogođena jakim vjetrom.

Ukupno 24 departmana biće pod narandžastim upozorenjem zbog vetra, uključujući čitav severozapad Francuske i region Il de Frans.

Meteo-Frans je upozorio da bi nivo uzbune tokom dana mogao dodatno da se poveća u pojedinim departmanima Normandije, posebno u Kalvadosu i Primorskoj Seni.

Zbog oluje, željeznički saobraćaj u Normandiji biće u potpunosti obustavljen od večeras.

Nacionalna željeznica SNCF saopštila je da se postepeno obnavljanje saobraćaja očekuje tek u petak popodne, kao i da su danas i sutra mogući poremećaji, kašnjenja i otkazivanja vozova i u drugim delovima zemlje.

policija rotacija

Svijet

Bračni par Jozić pronađen mrtav na Arubi

Takođe, tri departmana - Gornja Savoja, Savoja i Vokliz i dalje su pod narandžastim upozorenjem zbog snega i leda.

Meteo-Frans najavljuje snježne padavine u Severnim Alpima, uz očekivanih 10 do 20 centimetara snega u unutrašnjim dolinama Savoje, dok poledica u regionu Vokliz predstavlja glavni problem na putevima.

Meteorološke službe upozoravaju i na rizik od snažnih zapadnih talasa u Lamanšu, posebno oko 23 časa, kao i na mogućnost lokalnog potapanja obale.

Građanima se savjetuje oprez i ograničavanje putovanja u pogođenim oblastima.

Francuska

Oluja

