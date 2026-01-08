Upaljen narandžasti alarm: Oluja prijeti Francuskoj

Izvor:
Tanjug
08.01.2026
07:24
Komentari:0
Francuske meteorološke službe proglasile su crveno upozorenje za departman Manš i obalu Lamanša zbog približavanja oluje Goreti, dok je sjeverozapadni dio zemlje stavljen pod narandžasti stepen uzbune zbog jakih vjetrova.
Oluja Goreti zahvatiće obalu Lamanša od ranih večernjih sati, a crveno upozorenje važiće od 21 čas do tri sata ujutru.
Očekuju se udari vetra od 150 do 160 kilometara na čas na obali i do 130 i 140 kilometara na čas u unutrašnjosti.
Atlantska obala takođe će biti pogođena jakim vjetrom.
Ukupno 24 departmana biće pod narandžastim upozorenjem zbog vetra, uključujući čitav severozapad Francuske i region Il de Frans.
Meteo-Frans je upozorio da bi nivo uzbune tokom dana mogao dodatno da se poveća u pojedinim departmanima Normandije, posebno u Kalvadosu i Primorskoj Seni.
Zbog oluje, željeznički saobraćaj u Normandiji biće u potpunosti obustavljen od večeras.
Nacionalna željeznica SNCF saopštila je da se postepeno obnavljanje saobraćaja očekuje tek u petak popodne, kao i da su danas i sutra mogući poremećaji, kašnjenja i otkazivanja vozova i u drugim delovima zemlje.
Svijet
Bračni par Jozić pronađen mrtav na Arubi
Takođe, tri departmana - Gornja Savoja, Savoja i Vokliz i dalje su pod narandžastim upozorenjem zbog snega i leda.
Meteo-Frans najavljuje snježne padavine u Severnim Alpima, uz očekivanih 10 do 20 centimetara snega u unutrašnjim dolinama Savoje, dok poledica u regionu Vokliz predstavlja glavni problem na putevima.
Meteorološke službe upozoravaju i na rizik od snažnih zapadnih talasa u Lamanšu, posebno oko 23 časa, kao i na mogućnost lokalnog potapanja obale.
Građanima se savjetuje oprez i ograničavanje putovanja u pogođenim oblastima.
Najnovije
Najčitanije
08
57
08
46
08
42
08
33
08
26
Trenutno na programu