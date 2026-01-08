Danas je Sabor Presvete Bogorodice: Izgovorite molitvu da cijela godina bude uspješna

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave praznik posvećen Presvetoj Bogorodici koja je rodila Isusa Hrista. Zato se praznuje drugi dan po Hristovom rođenju.

Iako postoje mnogi praznici posvećeni Presvetoj Bogorodici, ovaj jedinstveni praznik se zove danom Sabora Presvete Bogorodice.

Presveta Bogorodica Marija je, rađanjem Gospoda Isusa Hrista od Nje, najviše poslužila našem spasenju i spasenju cijeloga svijeta i sve stvari.

Zato i priliči, i dolikuje, i dostojno je izuzetno praznovati Nju uvijek, a pogotovu odmah sutradan po Rođenju Hristovu, kao Majku Bogoroditeljku Hrista Boga i Spasa našeg. Jer, slika Majke sa Detetom na rukama postala je i zauvijek ostala glavna, najdublja i najradosnija slika naše vjere.

Košarka Vodeći insajder otkrio stanje Nikole Jokića

Ovaj dan je u narodu poznat i kao Božiji dan. Naime, na drugi dan poslije velikih praznika Crkva se uvijek sjeća glavnih učesnika događaja koji se slavio prvoga dana praznika.

Brojni narodni običaji prate dane oko Božića

Za tri dana oko Božića, kuća se ne čisti. Izuzetak su kuće koje slave Šćepandan kao svoju Krsnu slavu. U Popovom polju, domaćin kuće, na ovaj dan, daje čobaninu glavu pečenice koju ovaj nosi sa sobom na pašu. Kad je pojede, natakne je na jasenovu granu, da je živina ne može dohvatiti i kljucati.

U drugim krajevima, glava se čuva do Vasilice. Na ovaj dan se ne sijeku kosti, a ljudi se obraćaju jedan drugome sa: “Pomoz’ Bog”. Na ovaj dan, koji je drugi dan Božića, obilaze se prijatelji i komšije i primaju gosti u kuću.

Inače, vjeruje se da ako danas izgovorite ove riječi pratiće vas zdravlje i spokoj tokom cijele godine:

"Tvojim rođenjem Hriste Bože, zasija svetu svijetlost bogopoznanja, jer se u toj svijetlosti zvijezdom učahu oni koji zvijezdama služe, da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da poznaju Tebe sa visine Istoka, Gospode, slava Ti!

SPC Božić slavi tri dana, te su u crkvenom kalendaru 7. 8. i 9. januar obilježeni crvenim slovom.

(Kurir)