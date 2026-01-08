Logo
Large banner

Danas je Sabor Presvete Bogorodice: Izgovorite molitvu da cijela godina bude uspješna

Izvor:

Kurir

08.01.2026

06:47

Komentari:

0
Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave praznik posvećen Presvetoj Bogorodici koja je rodila Isusa Hrista. Zato se praznuje drugi dan po Hristovom rođenju.

Iako postoje mnogi praznici posvećeni Presvetoj Bogorodici, ovaj jedinstveni praznik se zove danom Sabora Presvete Bogorodice.

Presveta Bogorodica Marija je, rađanjem Gospoda Isusa Hrista od Nje, najviše poslužila našem spasenju i spasenju cijeloga svijeta i sve stvari.

Zato i priliči, i dolikuje, i dostojno je izuzetno praznovati Nju uvijek, a pogotovu odmah sutradan po Rođenju Hristovu, kao Majku Bogoroditeljku Hrista Boga i Spasa našeg. Jer, slika Majke sa Detetom na rukama postala je i zauvijek ostala glavna, najdublja i najradosnija slika naše vjere.

Никола Јокић

Košarka

Vodeći insajder otkrio stanje Nikole Jokića

Ovaj dan je u narodu poznat i kao Božiji dan. Naime, na drugi dan poslije velikih praznika Crkva se uvijek sjeća glavnih učesnika događaja koji se slavio prvoga dana praznika.

Brojni narodni običaji prate dane oko Božića

Za tri dana oko Božića, kuća se ne čisti. Izuzetak su kuće koje slave Šćepandan kao svoju Krsnu slavu. U Popovom polju, domaćin kuće, na ovaj dan, daje čobaninu glavu pečenice koju ovaj nosi sa sobom na pašu. Kad je pojede, natakne je na jasenovu granu, da je živina ne može dohvatiti i kljucati.

U drugim krajevima, glava se čuva do Vasilice. Na ovaj dan se ne sijeku kosti, a ljudi se obraćaju jedan drugome sa: “Pomoz’ Bog”. Na ovaj dan, koji je drugi dan Božića, obilaze se prijatelji i komšije i primaju gosti u kuću.

Inače, vjeruje se da ako danas izgovorite ove riječi pratiće vas zdravlje i spokoj tokom cijele godine:

"Tvojim rođenjem Hriste Bože, zasija svetu svijetlost bogopoznanja, jer se u toj svijetlosti zvijezdom učahu oni koji zvijezdama služe, da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da poznaju Tebe sa visine Istoka, Gospode, slava Ti!

SPC Božić slavi tri dana, te su u crkvenom kalendaru 7. 8. i 9. januar obilježeni crvenim slovom.

(Kurir)

Podijeli:

Tagovi:

SPC

svetac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

Košarka

Vodeći insajder otkrio stanje Nikole Jokića

11 h

0
Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

Svijet

Rubio otkrio plan SAD za Venecuelu: Sastoji se od tri koraka

11 h

0
У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

Scena

U domu ove pjevačice se obilježavaju svi vjerski praznici

12 h

0
Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

Svijet

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

12 h

0

Više iz rubrike

Издато наранџасто упозорење за Крајину

Društvo

Izdato narandžasto upozorenje za Krajinu

14 h

0
Први пут уприличено ломљење божићне чеснице

Društvo

Prvi put upriličeno lomljenje božićne česnice

15 h

0
Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

Društvo

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

16 h

0
Ваздух нездрав у овим градовима

Društvo

Vazduh nezdrav u ovim gradovima

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

57

Potpuna finansijska nezavisnost čeka ova 4 znaka

08

46

Nestanak struje napravio probleme: Više banjalučkih naselja danas bez vode

08

42

Obustavljen saobraćaj za teretnjake na više magistralnih dionica

08

33

Stevandić: Sve što su pokušali da nam zabrane dobili su duplo

08

26

Kolika je penzija ako se prijevremeno penzionišete?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner