Logo
Large banner

Prvi put upriličeno lomljenje božićne česnice

Izvor:

SRNA

07.01.2026

18:25

Komentari:

0
Први пут уприличено ломљење божићне чеснице
Foto: SRNA

U Crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu danas je, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, prvi put upriličeno lomljenje božićne česnice.

Opština Trnovo je ovom prilikom obezbijedila zlatnike koji su se nalazili u božićnoj česnici, a sreću da ih pronađu imali su Vid Divljan, Elena Popović i Magdalena Vasković.

Ovaj događaj okupio je vjernike i mještane Trnova u duhu zajedništva, radosti i praznične topline, uz želju da lomljenje božićne česnice postane lijepa tradicija.

Денвер-честитка

Košarka

Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici

Svojim humanim gestom i donacijom božićne česnice, pekara "Zlatno zrno" dala je poseban doprinos obilježavanju, naveli su iz Opštinske uprave.

Podijeli:

Tagovi:

Česnica

Trnovo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

Društvo

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

4 h

0
Ваздух нездрав у овим градовима

Društvo

Vazduh nezdrav u ovim gradovima

5 h

0
Ходање по снијегу

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

7 h

0
Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

Društvo

Mitropolit Jefrem: Hristovo rođenje u tijelu treba da donese mir

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

20

42

Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

20

26

Jezivi detalji pucnjave: Sa drugom namjeravao da ubijaju redom u kućama

20

12

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

19

58

U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner