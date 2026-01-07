U Crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu danas je, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, prvi put upriličeno lomljenje božićne česnice.

Opština Trnovo je ovom prilikom obezbijedila zlatnike koji su se nalazili u božićnoj česnici, a sreću da ih pronađu imali su Vid Divljan, Elena Popović i Magdalena Vasković.

Ovaj događaj okupio je vjernike i mještane Trnova u duhu zajedništva, radosti i praznične topline, uz želju da lomljenje božićne česnice postane lijepa tradicija.

Košarka Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici

Svojim humanim gestom i donacijom božićne česnice, pekara "Zlatno zrno" dala je poseban doprinos obilježavanju, naveli su iz Opštinske uprave.