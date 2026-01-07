Izvor:
SRNA
07.01.2026
18:25
Komentari:0
U Crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu danas je, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, prvi put upriličeno lomljenje božićne česnice.
Opština Trnovo je ovom prilikom obezbijedila zlatnike koji su se nalazili u božićnoj česnici, a sreću da ih pronađu imali su Vid Divljan, Elena Popović i Magdalena Vasković.
Ovaj događaj okupio je vjernike i mještane Trnova u duhu zajedništva, radosti i praznične topline, uz želju da lomljenje božićne česnice postane lijepa tradicija.
Košarka
Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici
Svojim humanim gestom i donacijom božićne česnice, pekara "Zlatno zrno" dala je poseban doprinos obilježavanju, naveli su iz Opštinske uprave.
Najnovije
Najčitanije
21
00
20
42
20
26
20
12
19
58
Trenutno na programu