Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u četvrtak se očekuje postepeno razvedravanje, te pretežno sunčano i hladno vrijeme.

Ujutro će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo, a slab snijeg padaće samo ponegdje na istoku, dok će uveče i naredne noći biti vedro i vrlo hladno uz jak mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar na jugu i istoku biće umjeren do jak sjeverozapadni, u ostalim predjelima slab.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus 10 na zapadu do minus četiri na istoku, na jugu do tri, u višim predjelima na zapadu od minus 14 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od minus pet do minus jedan, na jugu do pet, u višim predjelima minus osam stepeni Celzijusovih.

Minimalna temperatura vazduha će biti uveče - od minus 15 do minus osam, na jugu do minus dva, u višim predjelima od minus 18 stepeni Celzijusovih.

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini i snijegom u drugim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo minus sedam, Sokolac minus pet, Mrkonjić Grad i Sarajevo minus četiri, Ribnik i Srebrenica minus tri, Banjaluka, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Srbac minus dva, Foča minus jedan, Višegrad i Rudo nula, Čemerno i Mostar jedan, Gacko pet, Han Pijesak šest, Bileća i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.