Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:

ATV

07.01.2026

14:05

Komentari:

0
Ходање по снијегу
Foto: Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u četvrtak se očekuje postepeno razvedravanje, te pretežno sunčano i hladno vrijeme.

Ujutro će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo, a slab snijeg padaće samo ponegdje na istoku, dok će uveče i naredne noći biti vedro i vrlo hladno uz jak mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Дрвар, Божић

BiH

Božićna liturgija u Hramu Svetog Save u Drvaru

Vjetar na jugu i istoku biće umjeren do jak sjeverozapadni, u ostalim predjelima slab.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus 10 na zapadu do minus četiri na istoku, na jugu do tri, u višim predjelima na zapadu od minus 14 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od minus pet do minus jedan, na jugu do pet, u višim predjelima minus osam stepeni Celzijusovih.

Minimalna temperatura vazduha će biti uveče - od minus 15 do minus osam, na jugu do minus dva, u višim predjelima od minus 18 stepeni Celzijusovih.

Јованка Јолић

Srbija

Tijelo Jovanke Jolić otkrili prolaznici: Ovo je uzrok smrti

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini i snijegom u drugim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo minus sedam, Sokolac minus pet, Mrkonjić Grad i Sarajevo minus četiri, Ribnik i Srebrenica minus tri, Banjaluka, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Srbac minus dva, Foča minus jedan, Višegrad i Rudo nula, Čemerno i Mostar jedan, Gacko pet, Han Pijesak šest, Bileća i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бројни Бањалучани дочекали Божић без струје

Banja Luka

Brojni Banjalučani dočekali Božić bez struje

3 h

0
Трамп: САД и Венецуела постигле договор о извозу нафте

Svijet

Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte

3 h

0
Цвијановић: Нека празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање

Republika Srpska

Cvijanović: Neka praznik Hristovog rođenja donese dobro zdravlje, radost i blagostanje

3 h

0
Лавров: Европски политичари не вјерују у сопствене стратегије

Svijet

Lavrov: Evropski političari ne vjeruju u sopstvene strategije

3 h

0

Više iz rubrike

Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

Društvo

Mitropolit Jefrem: Hristovo rođenje u tijelu treba da donese mir

4 h

0
Православље, црква

Društvo

Kako su naši preci slavili Božić prije stotinu i više godina

4 h

0
Огласио се ватрогасац Раде који је ушао у ледену Дрину и упалио голф

Društvo

Oglasio se vatrogasac Rade koji je ušao u ledenu Drinu i upalio golf

4 h

0
Мачка пронађена након више од двије седмице

Društvo

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

43

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

16

34

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

16

31

Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

16

24

Oružane snage BiH idu u Gazu

16

21

Hegset: Blokada venecuelanske nafte na snazi širom svijeta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner