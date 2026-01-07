Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte

Američki predsjednik Donald Tramp kaže da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u SAD u vrijednosti od dvije milijarde dolara.

Donald Tramp navodi da je cilj dogovora preusmjeravanje isporuka sa Kine i sprečavanje većih rezova u proizvodnji nafte u Venecueli, prenio je AP.

Naveo je da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama.

Kako je navedeno, u Bijeloj kući u petak će se održati sastanak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija kako bi se razgovaralo o Venecueli.

Prema osobi upoznatoj sa planovima, koja je željela da ostane anonimna, sastanku u Bijeloj kući trebalo bi da prisustvuju predstavnici kompanija "Ekson", "Ševron" i "Konoko Filips".

S obzirom na to da se nafta trguje po cijeni od oko 56 dolara po barelu, Trampova najavljena transakcija mogla bi da vrijedi i do 2,8 milijardi dolara.

SAD u prosjeku troše oko 20 miliona barela nafte i srodnih proizvoda dnevno, što bi značilo da bi isporuka iz Venecuele predstavljala ekvivalent od oko dva i po dana američkog snabdijevanja.