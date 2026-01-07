Logo
Large banner

Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte

Izvor:

Agencije

07.01.2026

13:21

Komentari:

0
Трамп: САД и Венецуела постигле договор о извозу нафте
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp kaže da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u SAD u vrijednosti od dvije milijarde dolara.

Donald Tramp navodi da je cilj dogovora preusmjeravanje isporuka sa Kine i sprečavanje većih rezova u proizvodnji nafte u Venecueli, prenio je AP.

Naveo je da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama.

Kako je navedeno, u Bijeloj kući u petak će se održati sastanak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija kako bi se razgovaralo o Venecueli.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Neka praznik Hristovog rođenja donese dobro zdravlje, radost i blagostanje

Prema osobi upoznatoj sa planovima, koja je željela da ostane anonimna, sastanku u Bijeloj kući trebalo bi da prisustvuju predstavnici kompanija "Ekson", "Ševron" i "Konoko Filips".

S obzirom na to da se nafta trguje po cijeni od oko 56 dolara po barelu, Trampova najavljena transakcija mogla bi da vrijedi i do 2,8 milijardi dolara.

SAD u prosjeku troše oko 20 miliona barela nafte i srodnih proizvoda dnevno, što bi značilo da bi isporuka iz Venecuele predstavljala ekvivalent od oko dva i po dana američkog snabdijevanja.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Нека празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање

Republika Srpska

Cvijanović: Neka praznik Hristovog rođenja donese dobro zdravlje, radost i blagostanje

3 h

0
Лавров: Европски политичари не вјерују у сопствене стратегије

Svijet

Lavrov: Evropski političari ne vjeruju u sopstvene strategije

3 h

0
Ситуација на ријеци Дрини се стабилизује

Gradovi i opštine

Situacija na rijeci Drini se stabilizuje

4 h

0
Грађани Бијељине поново без гријања

Gradovi i opštine

Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

4 h

1

Više iz rubrike

Лавров: Европски политичари не вјерују у сопствене стратегије

Svijet

Lavrov: Evropski političari ne vjeruju u sopstvene strategije

3 h

0
Путин честитао Божић свим православним хришћанима

Svijet

Putin čestitao Božić svim pravoslavnim hrišćanima

6 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio šta je dogovoreno s Venecuelom i šta je cilj

8 h

0
Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

Svijet

Medvedev čestitao Božić uz poruku na engleskom jeziku

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Oskrnavljen pravoslavni krst u Kopru

16

43

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

16

34

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

16

31

Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

16

24

Oružane snage BiH idu u Gazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner