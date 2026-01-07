Situacija na rijeci Drini se stabilizuje

Situacija na rijeci Drini danas se stabilizuje i na svim sektorima bilježi se blago opadanje vodostaja, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

Na hidroelektranama Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik stanje je stabilno, uz znatno manji dotok i protok vode u odnosu na prethodni dan.

Stagnacija vodostaja bilježi se i u donjem toku rijeke Drine na mjernoj stanici Radalj.

U saopštenju je navedeno da je protekle noći zabilježen vodostaj rijeke Drine na mjernoj stanici Radalj od 503 centimetra, čime je premašena kota vanredne odbrane od 500 centimetara.

Nakon toga uslijedila je stagnacija i jutros u 10.00 časova zabilježen je vodostaj od 480 centimetara, što je u granicama redovne odbrane od poplava.

Iz "Voda Srpske" ističu da su nadležne službe u pripravnosti na cijelom slivu rijeke Drine.