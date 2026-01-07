Situacija na rijeci Drini se stabilizuje

Izvor:
SRNA
07.01.2026
12:46
Komentari:0
Situacija na rijeci Drini danas se stabilizuje i na svim sektorima bilježi se blago opadanje vodostaja, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".
Na hidroelektranama Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik stanje je stabilno, uz znatno manji dotok i protok vode u odnosu na prethodni dan.
Stagnacija vodostaja bilježi se i u donjem toku rijeke Drine na mjernoj stanici Radalj.
U saopštenju je navedeno da je protekle noći zabilježen vodostaj rijeke Drine na mjernoj stanici Radalj od 503 centimetra, čime je premašena kota vanredne odbrane od 500 centimetara.
Gradovi i opštine
Građani Bijeljine ponovo bez grijanja
Nakon toga uslijedila je stagnacija i jutros u 10.00 časova zabilježen je vodostaj od 480 centimetara, što je u granicama redovne odbrane od poplava.
Iz "Voda Srpske" ističu da su nadležne službe u pripravnosti na cijelom slivu rijeke Drine.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu