Situacija na rijeci Drini se stabilizuje

Izvor:

SRNA

07.01.2026

12:46

Ситуација на ријеци Дрини се стабилизује
Foto: Srna

Situacija na rijeci Drini danas se stabilizuje i na svim sektorima bilježi se blago opadanje vodostaja, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

Na hidroelektranama Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik stanje je stabilno, uz znatno manji dotok i protok vode u odnosu na prethodni dan.

Stagnacija vodostaja bilježi se i u donjem toku rijeke Drine na mjernoj stanici Radalj.

U saopštenju je navedeno da je protekle noći zabilježen vodostaj rijeke Drine na mjernoj stanici Radalj od 503 centimetra, čime je premašena kota vanredne odbrane od 500 centimetara.

радијатор гријање

Gradovi i opštine

Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

Nakon toga uslijedila je stagnacija i jutros u 10.00 časova zabilježen je vodostaj od 480 centimetara, što je u granicama redovne odbrane od poplava.

Iz "Voda Srpske" ističu da su nadležne službe u pripravnosti na cijelom slivu rijeke Drine.

Drina

Vode Srpske

