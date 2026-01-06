Badnji dan u Trebinju u znaku humanosti

Raširenih ruku Janko i Ljubica iz Trebinja dočekali su volontere Fondacije Sveti Vukašin. U tim rukama stane i radost i zahvalnost. A ni volonteri nisu došli praznih ruka, nose im darove da najradosniji hrišćanski praznik dostojanstveno proslave. Kažu nam da nije važno šta se donese, važno je ko dođe.

"Sretan sam i presretan kad vidim omladinu, dobijem neku snagu i moć, i odmah se dobro osjećam. Radost neka u mene uđe pa ne osjećam starost ni da dolazi. Nego kažem evo omladina oko mene", rekao je Janko Hrnjez.

"Proslavljamo Božić, hvala Gospodu Bogu nas dvoje staraca onako kako se može u miru. Svima želimo zdravlje i veselje da svako slavi u miru Božije", dodala je Ljubica Hrnjez.

Ovako već sedam godina, Trebinjci okupljeni u Fondaciji Sveti Vukašin, u ovim prazničnim danima, donose radost socijalno ugroženim porodicama. Ove godine zakucali su na vrata 95 porodica i donijeli im sve ono što se treba naći na Božićnoj trpezi.

"Mi u akciji imamo oko 95 porodica i 150 ljudi. U početku nije bilo toliko ali vremenom se saznavalo i oni su dospjeli na taj spisak", istakao je volonter Fondacije „ Sveti Vukašin“ Trebinje Nikola Skočajić.

"U ovim paketima nalaze se stvari koje će im trajati nekad vremenski period. Nalazi se sve što treba jedna porodica da ima na svojoj Božićnoj trpezi. Suhomesnati proizvodi, kiflice, pite, sve što jedna trpeza treba da ima", dodao je volonter Fondacije Sveti Vukašin Luka Mandrapa.

Dok su oni nosili darove, pod platanima je njihov Božićni bazar.

"Ljudi su već navikli da smo mi tu i da je Božićni bazar, tako da oni ciljano dolaze da kupe neku pšenicu ili aranžman ili hranu. To je sve naša tradicionalan postavka tako da znaju šta da traže i na taj način pomognu radu naše fondacije", istakla je volonter Fondacije Sveti Vukašin Anđela Slavić.

I ovi mladi ljudi su dokaz da radost Božića nije samo u darovima. Već i u susretima, empatiji i ljudskosti koju volonteri nesebično dijele.