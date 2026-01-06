Logo
Izlila se rijeka Bosna

SRNA

06.01.2026

16:44

Излила се ријека Босна

Rijeka Bosna izlila se usljed topljenja snijega i kiše i poplavila dvorišta privrednih subjekata i poljoprivredno zemljište u sarajevskom naselju Rajlovac.

Poplava prijeti da ugrozi i nekoliko objekata.

Болница

Društvo

U dobojskoj bolnici zabranjene posjete pacijentima

U porastu je i vodostaj Neretve, Trebižata, Bregave i Krupe, koje teku kroz područje Čapljine.

Najteža situacija je u naselju Struge, gdje se rijeka Trebižat izlila iz korita i poplavila nekoliko stambenih objekata, prenose federalni mediji.

Iz "Elektroprivrede BiH" saopšteno je da su intenzivne padavine ledene kiše izazvale smrzavanje na električnim vodovima, te da su bujične poplave i klizišta do kojih je došlo zbog otapanja snijega doveli do novih kvarova na distributivnoj mreži i objektima.

Navedeno je da je bez električne energije oko 15.000 potrošača, najvećim dijelom na području Zeničko-dobojskog kantona.

Снијег

Region

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

Prekidi u snabdijevanju su i u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.

U saopštenju je navedeno da najava novih snježnih padavina, pojava podzemnih voda i klizišta, koji mogu dovesti do ugrožavanja objekata "Elektroprivrede BiH" i do mogućih preventivnih isključenja objekata s napona, predstavljaju novu opasnost za očuvanje stabilnosti sistema.

