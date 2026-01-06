Izlila se rijeka Bosna

Izvor:
Rijeka Bosna izlila se usljed topljenja snijega i kiše i poplavila dvorišta privrednih subjekata i poljoprivredno zemljište u sarajevskom naselju Rajlovac.
Poplava prijeti da ugrozi i nekoliko objekata.
U porastu je i vodostaj Neretve, Trebižata, Bregave i Krupe, koje teku kroz područje Čapljine.
Najteža situacija je u naselju Struge, gdje se rijeka Trebižat izlila iz korita i poplavila nekoliko stambenih objekata, prenose federalni mediji.
Iz "Elektroprivrede BiH" saopšteno je da su intenzivne padavine ledene kiše izazvale smrzavanje na električnim vodovima, te da su bujične poplave i klizišta do kojih je došlo zbog otapanja snijega doveli do novih kvarova na distributivnoj mreži i objektima.
Navedeno je da je bez električne energije oko 15.000 potrošača, najvećim dijelom na području Zeničko-dobojskog kantona.
Prekidi u snabdijevanju su i u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.
U saopštenju je navedeno da najava novih snježnih padavina, pojava podzemnih voda i klizišta, koji mogu dovesti do ugrožavanja objekata "Elektroprivrede BiH" i do mogućih preventivnih isključenja objekata s napona, predstavljaju novu opasnost za očuvanje stabilnosti sistema.
