Milovanović: Očekuje se još jedan talas povećanja vodostaja nizvodno od HE "Zvornik"

Očekuje se još jedan talas povećanja vodostaja Drine nizvodno od Hidroelektrane "Zvornik" što će u Semberiji dovesti do redovne odbrane od poplava, a vrlo vjerovatno i vanredne, izjavio je direktor "Voda Srpske" Miroslav Milovanović.

- Treba da budemo pribrani, svako na svom zadatku i da u konačnici, a na osnovu trenutnih hidroloških i meteoroloških ne očekujemo veće probleme - rekao je Milovanović.

Milovanović je istakao da je ohrabrujuće da su padavine u Crnoj Gori i u gornjem toku Drine prije nekoliko sati stale što će se pozitivno odraziti nizvodno.

- Očekuje se još jedan talas povećanja vodostaja nizvodno od HE "Zvornik" jer su poslije 15.00 časova najavili puštanje preko 2200 kubika vode u sekundi u odnosu na trenutnih 2000 kubika. To će dovesti da ćemo u Semberiji sigurno imati redovnu odbranu od poplava a vrlo vjerovatno i vanrednu kako to definiše Glavni operativni plan odbrane od poplava - pojasnio je Milovanović.

On je istakao da je očekivano sve što se desilo i što se dešava posljednja 24 sata kada je u pitanju povećanje vodostaja rijeke Drine i njenih pritoka u srednjem i gornjem toku jer su bile obilne padavine plus topljenje snijega.

Naglasio je da svi objekti koji su nelegalno izgrađeni u vodoplavnom području su do sada već pod vodom ili će biti pod, i to je očekivano jer tu voda kod povećanih vodostaja uvijek dopire.

Milovanović je istakao da su civilne zaštite u svim lokalnim zajednicama koje se nalaze duž sliva rijeke Drine pravovremeno reagovale.