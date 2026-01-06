Logo
Raste vodostaj Drine - nadležne službe u pripravnosti

ATV

06.01.2026

15:19

Расте водостај ријеке Дрине
Protok rijeke Drine na HE "Mali Zvornik" trenutno iznosi 2.000 kubnih metara u sekundi , sa tendencijom rasta u narednim satima, saopšteno je iz HE "Mali Zvornik".

Trenutni protok Drine na HE "Bajina Bašta" iznosi oko 2.300 kubnih metara u sekundi, a procjenjuje se da je međudotok (pritoke između Bajine Bašte i Malog Zvornika) oko 200 kubnih metara u sekundi.

Pripadnici Službe civilne zaštite i Vatrogasne jedinice Zvornik su na terenu i preduzimaju neophodne mjere odbrane o poplava. Stanovništvo u najugroženiji naseljima je obavješteno o potencijalnoj opasnosti. Pripremljene su vreće sa pijeskom, koje će ukoliko bude trebalo, biti distribuirane na mjesta ugrožena poplavama, a spremna je i mehanizacija.

Gradska uprava i nadležne službe situaciju na terenu prate iz minuta u minut i blagovremeno će informisati javnost o svim važnim informacijama.

Iz Službe civilne zaštite apeluju na građane da ukoliko osjete bilo kakvu opasnost i primjete izlivanje rijeka i rječica iz korita, da o tome obavijeste Službu civilne zaštite na broj telefona 056/210-853.

vodostaji rijeka

Drina

