Trišić Babić: Božić nas podsjeća na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva

ATV

06.01.2026

14:53

Foto: ATV

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić uputila je, povodom praznika Hristovog rođenja – Božića, čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim pravoslavnim vjernicima koji praznuju po Julijanskom kalendaru.

- Božić kao najradosniji hrišćanski praznik podsjeća nas na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva, na slavljenje Hristovog rođenja kao simbola novog početka, nade i života, uz poštovanje naše vjekovne tradicije - istakla je Trišić Babić u čestitki.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Evropska demokratija je u padu

U saopštenju iz Kabineta predsjednika Republike navodi se da je Trišić Babić poželjela da ovaj sveradosni praznik donese zdravlje, mir, ljubav i blagostanje u sve domove, te da duh Božića ojača porodične vrijednosti, solidarnost i humanost.

- Pozdravljam vas tradicionalnim hrišćanskim pozdravom – Mir Božiji, Hristos se rodi! - navodi se u čestitki vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić.

Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.

Полиција Србија

Hronika

Udario dijete (10) automobilom, pa pobjegao sa mjesta nesreće

Božić se slavi tri dana, a vjernici se pozdravljaju sa "Mir Božiji - Hristos se rodi", uz otpozdrav "Vaistinu se rodi".

Ana Trišić Babić

