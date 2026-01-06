Logo
Dodik: Božić nas okuplja i poziva na zajedništvo

06.01.2026

14:15

Komentari:

3
Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво
Foto: ATV

Kao simbol novog početka i nove nade, Božić nas okuplja i poziva na zajedništvo, da i u lijepim i u teškim trenucima pronađemo snagu za radost i utjehu jedni prema drugima, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Uz želje da vam nastupajući praznični dani donesu mir, zdravlje i duhovnu radost, pozdravljam Vas tradicionalnim hrišćanskim pozdravom: Mir Božji - Hristos se rodi - poručio je Dodik u video objavi na društvenoj mreži Iks.

Komentari (3)
