Dodik: Božić nas okuplja i poziva na zajedništvo

06.01.2026
14:15
Komentari:3
Kao simbol novog početka i nove nade, Božić nas okuplja i poziva na zajedništvo, da i u lijepim i u teškim trenucima pronađemo snagu za radost i utjehu jedni prema drugima, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
- Uz želje da vam nastupajući praznični dani donesu mir, zdravlje i duhovnu radost, pozdravljam Vas tradicionalnim hrišćanskim pozdravom: Mir Božji - Hristos se rodi - poručio je Dodik u video objavi na društvenoj mreži Iks.
Banja Luka
2 h1
Zdravlje
2 h0
Savjeti
2 h0
Region
2 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
08
16
01
16
00
15
53
Trenutno na programu