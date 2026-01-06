Mještani Pavlovca sami čiste snijeg, nadležni ne reaguju

Mještani Ozrenske ulice u banjalučkom naselju Pavlovac primorani su da sami čiste snijeg jer nadležne službe ne reaguju na njihove pozive.

Kako nam je ispričao mještanin, ranije im je grtalica prolazila do kuće, ali sada već tri dana zaobilaze makadamski dio te čiste snijeg samo do kraja ulice.

Mještani više ne mogu sami da čiste snijeg jer je poledio, a nadležne službe ne reaguju.

"Pred najradosnije praznike moramo biti zatrpani", ističe mještanin.

Jasno je da gradske službe nisu bile spremne za nove sniježne padavine, ostavivši mještane da se bore sa neprohodnim putevima i blokiranim ulicama.