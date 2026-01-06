Ispred Hrama Hrista Spasitelja dočekani badnjaci

Ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci danas su, po srpskom pravoslavnom običaju, dočekani badnjaci.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služiće večernje sa osveštanjem badnjaka u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, nakon čega će biti organizovano pijukanje.

Početak bogosluženja je u 17.00 časova, najavljeno je iz Uprave hrama.

Nalaganje badnjaka obaviće se u porti pridvornog hrama Svete Trojice.