Skupština grada Banjaluka prolongirana - važna pitanja na čekanju

Sjednica Skupštine grada koja je bila planirana za danas je prolongirana. Razlog za to je što su materijali za sjednicu kasno dostavljeni i nisu mogli tako brzo biti analizirani. U materijalima za prijedlog budžeta nalazi se niz manjkavosti kažu odbornici. Bogoljub Zeljković je ukazao na stav SNSD-a da se budžet usvoji ali da su izostavljeni bitni elementi.

"Ono sa čim sam ja posebno nezadovoljan u Prijedlogu budžeta je da ne postojii stavka za izjednačavanja subvencija za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće i to su neke politike SNSD-a mi smo prošle godine obezbjedili taj novac međutim gradska uprava to nije ispoštovala“, kaže odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković.

S druge strane iz gradske uprave poručuju da su materijali dostavljeni na vrijeme. Odgovornost ne preuzimaju na sebe. Dok građani čekaju na odluku o bitnim pitanjima kao što su Prijedloga budžeta, iz gradske uprave lopticu opet prebacuju na Skupštinu kako bi se održala sjednica.

"Odbornici jasno znaju i skupštinsko rukovodstvo da je nakon svih javnih rasprava potrebno sve to napisati pregledati i sagledati kako sve treba da se budžet spakuje tako da smo predali na vrijeme kada će biti sjednica grada ja bi volela što prije čekamo da Skupština javi“, rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Povećanje u kasi gradonačelnika koje se, između ostalog nalazi u Prijedlogu budžeta za ovu godinu, PDP- ovci pravdaju ne tako argumentovano.

"To je jako važno budžet je pun rashoda i prihoda i mora da bude izbalansiran i imati prihodovnu i rashodovnu stranu ne mogu biti realizovane investicije predviđene budžetom mi smo zbog parkinga izgubili 5 ili 6 miliona jer nije bilo odluke o parkinzima“, kaže Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Odbornik SPS-a Ratko Jokić stava da je puno sredstava koje su predviđene prijedlogom budžeta ostavile prostora za netransparentno korištenje sredstava čelicima grada.

"Građane treba da zanima gdje tačno novac ide treba da postoji plan i program utroška plan i program komunalne infrastrukture to ništa nismo dobili da se znaju kapitalne investicije", rekao je on.

Stav odbornika skupštinske većine je da predviđenim prijedlogom budžeta Gradska uprava treba da odgovoriti zašto se stalo sa izgradnjom vrtića. Takođe kažu potrebno se izjasniti zašto su smanjena su sredstva za sport i kulturu.