Mladi Banjalučani u Srpsku donijeli Trdelnik - očaravajući specijalitet

Izvor:

ATV

05.01.2026

20:15

Трделник, чешки специјалитет
Foto: ATV

I dok se zima sprema da pokaže svoje oštro lice, svi traže nešto toplo i ukusno. Kako bi ih bar malo zagrijalo oko srca.

Kada su odlučili da započnu posao, nisu ni sanjali da će on postati ovako veliki uspjeh.

Vladimir Karadža, inače IT-jevac, sa još dva prijatelja, od kojih je jedan doktor, a drugi ekonomista, podjednako entuzijastični, prvi su u Banjaluku donijeli ukusno slatko pecivo.

Запалио се аутомобил-05012026

Srbija

Stravičan snimak sa granice: Vatra ''guta'' automobil

U Evropi poznato pod nazivom trdelnik. Kod nas ga zovu čimni. Koji je postao neizostavni sastav svake šetnje gradom.

Najrasprostranjeniji naziv ima korijene u veoma staroj riječi koja u češkom jeziku opisuje upotrebu drvenog štapa, ili vretena - ključnog za jedinstveni vretenasti oblik ove poslastice.

Ali imena se mijenjaju. Upravo zato postoje brojne varijacije sa različitim nazivima. I samo porijeklo recepta datira iz davnine. Zato, kome tačno pripada nije sasvim jasno. Stoga nije pogrešno reći da pripada svakom gurmanu svijeta, dodaje naš majstor za poslastice.

Володимир Зеленски

Svijet

Volodimir Zelenski ponovo smjenjuje zvaničnike

Recept je jednostavan. Međutim, sam proces traži preciznost kako bi se tijesto kontrolisano ispeklo na svojevrsnom roštilju.

Kako se ovaj očaravajući specijalitet pravi pogledajte u video prilogu.

Tagovi:

