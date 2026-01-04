Logo
Large banner

Nova godina, stari problemi: Snijeg ponovo iznenadio gradske vlasti

Autor:

Milena Grubor

04.01.2026

13:14

Komentari:

7
снијег Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

Banjaluka se ponovo suočila sa istim, davno poznatim zimskim problemima. Gradske službe nisu bile spremne za nove sniježne padavine, ostavivši mještane da se bore sa neprohodnim putevima i blokiranim ulicama.

Donja Kola su potpuno odsječena od ostatka grada. Mještani ne mogu da obave praznične nabavke, niti da dođu do apoteka. Situaciju je dodatno pogoršala i nestajanje električne energije u nekim dijelovima mjesne zajednice.

„Od osam sati sam na terenu i obilazim socijalno ugrožene ljude. Pomažem im kao i svake godine pred Božić. Dva puta smo se zaglavili. Glavni put kojim ide autobus nije očišćen, a sporedni putevi su zanemareni. Mještani koji imaju traktore nekako očiste puteve“, rekao je predsjednik mjesne zajednice Donja Kola Srđan Ćutković za ATV.

„Do apoteka i prodavnica nije moguće doći. Stanje je katastrofalno. Svake godine isto, prvi snijeg i sve stane. Pedesetak kuća je od jutros bez struje“, dodao je Ćutković.

Situacija nije bolja ni u drugim mjestima. Mještani Aginog sela, Potkozarja i Stričića su takođe prinuđeni da ostanu bez osnovnih namirnica, jer su putevi neprohodni, a ulice potpuno blokirane.

Ni u samom centru Banjaluke nije bolje. Lauš, jedno od najfrekventnijih gradskih naselja, ponovo je ostao zatrpan snijegom, a saobraćaj je potpuno paralisan.

"Ne možemo nigdje mrdnuti, a samo smo dva kilometra od centra grada", kaže jedna mještanka Lauša za ATV.

Лауш, снијег

Banja Luka

Kosovska ulica na Laušu pod sniježnom blokadom

Gradska administracija, koja svake godine obećava bolju organizaciju, ponovo nije uspjela da riješi problem koji već dugo prati grad u svakoj zimi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Banjaluka

Stričići

Donja kola

Potkozarje

zameteni putevi

Komentari (7)
Large banner

Pročitajte više

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Zdravstveni sistem Srpske najpravedniji koji postoji

5 h

1
Аутобус превоз

Srbija

Autobus proklizao, pa udario u kiosk: Nastao pravi karambol

5 h

0
Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

Republika Srpska

Župljanin: Srpska - najveća svetinja koju će srpski narod čuvati

5 h

0
Таблете лијекови

Zdravlje

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

5 h

0

Više iz rubrike

Косовска улица на Лаушу под снијежном блокадом

Banja Luka

Kosovska ulica na Laušu pod sniježnom blokadom

6 h

4
Како су Бањалучани дочекали нову 2026. годину?

Banja Luka

Kako su Banjalučani dočekali novu 2026. godinu?

2 d

0
У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

Banja Luka

U Banjaluci ponovo bez naplate parkinga: Iz Gradske uprave pozivaju građane da budu "odgovorni"

2 d

0
Новогодишњи пакетићи за дјецу у дому Рада Врањешевић

Banja Luka

Novogodišnji paketići za djecu u domu Rada Vranješević

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

17

45

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner