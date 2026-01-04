Nova godina, stari problemi: Snijeg ponovo iznenadio gradske vlasti

Banjaluka se ponovo suočila sa istim, davno poznatim zimskim problemima. Gradske službe nisu bile spremne za nove sniježne padavine, ostavivši mještane da se bore sa neprohodnim putevima i blokiranim ulicama.

Donja Kola su potpuno odsječena od ostatka grada. Mještani ne mogu da obave praznične nabavke, niti da dođu do apoteka. Situaciju je dodatno pogoršala i nestajanje električne energije u nekim dijelovima mjesne zajednice.

„Od osam sati sam na terenu i obilazim socijalno ugrožene ljude. Pomažem im kao i svake godine pred Božić. Dva puta smo se zaglavili. Glavni put kojim ide autobus nije očišćen, a sporedni putevi su zanemareni. Mještani koji imaju traktore nekako očiste puteve“, rekao je predsjednik mjesne zajednice Donja Kola Srđan Ćutković za ATV.

„Do apoteka i prodavnica nije moguće doći. Stanje je katastrofalno. Svake godine isto, prvi snijeg i sve stane. Pedesetak kuća je od jutros bez struje“, dodao je Ćutković.

Situacija nije bolja ni u drugim mjestima. Mještani Aginog sela, Potkozarja i Stričića su takođe prinuđeni da ostanu bez osnovnih namirnica, jer su putevi neprohodni, a ulice potpuno blokirane.

Ni u samom centru Banjaluke nije bolje. Lauš, jedno od najfrekventnijih gradskih naselja, ponovo je ostao zatrpan snijegom, a saobraćaj je potpuno paralisan.

"Ne možemo nigdje mrdnuti, a samo smo dva kilometra od centra grada", kaže jedna mještanka Lauša za ATV.

Banja Luka Kosovska ulica na Laušu pod sniježnom blokadom

Gradska administracija, koja svake godine obećava bolju organizaciju, ponovo nije uspjela da riješi problem koji već dugo prati grad u svakoj zimi.