Autobus proklizao, pa udario u kiosk: Nastao pravi karambol

Izvor:
Telegraf
04.01.2026
13:06
Komentari:0
Saobraćajni karambol dogodio se danas u Borči, kada je došlo do proklizavanja gradskog autobusa, koji je potom udario u obližnji kiosk, javljaju na društvenim mrežama.
Srećom, povrijeđenih nije bilo!
Republika Srpska
Župljanin: Srpska - najveća svetinja koju će srpski narod čuvati
Nemili događaj unismili su prolaznici u ovoj beogradskoj opštini, a isti je objavila Instagram stranica "192_rs".
Kako se na njemu vidi, dok sve vrijeme pada snijeg, jedan autobus javnog gradskog prevoza stoji prikačen uz kiosk, dok je ispred njega još jedno vozilo GSP-a koje se takođe ne pomjera.
Zdravlje
Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?
Prema saznanjima pomenute stranice, u ovom dijelu Borče stvaraju se zastoji.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu