Autobus proklizao, pa udario u kiosk: Nastao pravi karambol

Telegraf

04.01.2026

13:06

Аутобус превоз
Foto: Jen/Pexels

Saobraćajni karambol dogodio se danas u Borči, kada je došlo do proklizavanja gradskog autobusa, koji je potom udario u obližnji kiosk, javljaju na društvenim mrežama.

Srećom, povrijeđenih nije bilo!

Nemili događaj unismili su prolaznici u ovoj beogradskoj opštini, a isti je objavila Instagram stranica "192_rs".

Kako se na njemu vidi, dok sve vrijeme pada snijeg, jedan autobus javnog gradskog prevoza stoji prikačen uz kiosk, dok je ispred njega još jedno vozilo GSP-a koje se takođe ne pomjera.

Prema saznanjima pomenute stranice, u ovom dijelu Borče stvaraju se zastoji.

Borča

autobus

Snijeg

